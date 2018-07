Eusebio Vega, titular de la Secretaría de Educación en Guanajuato afirma que el proyecto “va jalando bien”; se han previsto cuatro aparatos por cada escuela, según su perímetro

Guanajuato.- El secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez afirmó que el proyecto piloto con la colocación de alrededor de 60 cámaras de videovigilancia en escuelas de todo el estado “va jalando bien”, aunque reiteró que estas acciones sólo inhiben la inseguridad.

En breve entrevista, el funcionario estatal recordó que para la prueba piloto se destinaron 5 millones de pesos, aunque se proyecta la colocación de otras 200 cámaras para las cuales se destinarán 20 millones de pesos, y que se espera que a finales de este mes ya se puedan concluir con ello.

Señaló que aunque hasta el momento no se ha dado el caso, se teme que “si los amantes de lo ajeno” ven la posibilidad” hasta el equipo se llevan.

“El proyecto piloto está jalando bien, con sus sobresaltos porque luego también no falta (…) el que pongamos un sistema de esos no quiere decir que se va a acabar (la inseguridad) inhibe pero si los amantes de lo ajeno ven la posibilidad hasta ese se llevan, no se ha dado el caso”, puntualizó el funcionario.

En febrero de este año, Eusebio Vega informó que se había iniciado la instalación de los equipos de video vigilancia en los planteles, uno de los beneficiados es el Centro de Atención Múltiple (CAM) de la colonia 10 de mayo en León; dijo además que la colocación de los mismos será en aquellas escuelas ubicadas en los polígonos en donde hay mayores índices de inseguridad y esto derivó del diagnóstico entregado por la Secretaría de Seguridad Pública.

Precisó que en promedio son cuatro cámaras por escuela, pero éstas van en función del tamaño del perímetro que se busca abarcar.

