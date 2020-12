María Espino

Guanajuato.- Luego del anuncio de Óscar Aguayo, regidor de Morena en el Ayuntamiento capitalino, acerca de la denuncia penal que interpondrá en contra del director de Fiscalización municipal, Gustavo Buck, por usurpación de funciones al haber autorizado factibilidad a varios negocios para que obtuvieran la licencia de alcohol sin que pasara por la Comisión de Servicios Públicos municipales, se filtraron los documentos en donde se informa a los interesados que de común acuerdo entre la dirección que él dirige y la Comisión antes referida se concedió la solicitud.

Sin embargo, miembros de la comisión referida señalan que esas factibilidades no pasaron bajo su revisión y resaltaron que desconocen algunas de las autorizaciones avaladas y algunas negadas, las cuales están firmadas por Mario Gustavo Buck González.

El expediente que contiene las factibilidades en cuestión, del cual Correo tiene copia, esta con fechas entre Enero y Julio del año en curso, mismo que están firmados por Gustavo Buck, en los que se lee “con fundamento en los artículos 10-a de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato; 13 y 17 del Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicios para el Municipio de Guanajuato, así como el acuerdo de Ayuntamiento del 21 de Octubre del 2009 (…) me permito informarle que por acuerdo de la Dirección y de la Comisión de Servicios Públicos Municipales (…) se determinó que es le es factible el funcionamiento del giro expedido de bebidas de bajo contenido alcohólico (…)”.

En dichos documentos en donde se notifica la factibilidad a favor de los interesados también se marca que tal decisión se pone en conocimiento de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato para que en uso de sus facultades legales resuelva en definitiva si otorga o no la licencia respectiva.

Además, en la hoja donde se hace constar el pago que hicieron los interesados por “solicitud de aprobación de licencia en materia de alcoholes” se hace de conocimiento del interesado que ese pago no garantiza que les otorguen la licencia que buscan.

La factibilidades que están firmadas por Gustavo Buck se ubican algunas en zona urbana como Pueblito de Rocha, Cerro del Cuarto, Santa Fe, entre otras; mientras que en la zona rural se avalaron a interesados en el Varal, Sauceda, Santa Rosa, entre otros poblados; además de las emitidas en sentido positivo hubo 7 negadas para tiendas como Oxxo y para depósitos, tales como las que hicieron vecinos de San José de la Luz, Puentecillas, Ciénega del Pedregal, Santa Teresa, por mencionar algunos.

Correo buscó algunas direcciones que se señalan. No obstante, no se logró localizar ciertos negocios donde se supone venden bebidas de contenido alcohólico, como la dirección señalada en la comunidad La Sauceda en Camino Real Número, a donde se acudió sin embargo no se encontró el sitio; además habitantes de la zona indicaron que en esa calle no había tiendas, menos depósitos de cerveza o venta de bebidas embriagantes.

Otro negocio que se logró ubicar es el marcado con el número 54, lote 7, manzana 1, colonia indicó, zona pueblito de Rocha; vecinos de la zona aseguraron no conocer el negocio.

La regidora Cecilia Phöls, presidenta de dicha Comisión, reveló que el propio Gustavo Buck le informó que él ya había contestado como director de Fiscalización sin tener la anuencia de la Comisión, de lo cual aseveró tener las pruebas de la respuesta que recibió vía oficio de parte de Buck.

“Si nos los entregaron, yo los recibo y la Comisión los regresa con oficio de por medio y le dijimos no están autorizados pero tampoco están rechazados, necesito que mandes llamar a los que interviene en hacer el expediente y los arreglen porque venían muy la integrados, ahí quedan y pasan alrededor de seis meses y le vuelvo a mandar un oficio al director de fiscalización y él me contesta (tengo los oficios) en donde él me contesta que en efecto esos expedientes él los recibió y pues que ya contestó como director de Fiscalización, aún sin tener la anuencia de la Comisión”.

EZM