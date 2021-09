Gilberto Navarro

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro anunció cambios en su gabinete. Gustavo Bück será Subsecretario de Prevención y en su lugar Alejandro Barbarino fue nombrado encargado de despacho de la Dirección de Fiscalización y Control.

Fue el mismo edil quien dio a conocer estos cambios en las direcciones y afirmó que el próximo 10 de octubre, se podrían hacer los nombramientos oficiales.

Cabe señalar que la Subsecretaría de Prevención se creó en marzo de este año y desde entonces había permanecido acéfala debido a la falta de recursos para su operación.

Ahora Gustavo Bück, quien se había estado desempeñando como titular de Fiscalización y Control fue nombrado encargado de despacho y al frente de Fiscalización se quedó quien fuera coordinador operativo, Alejandro Barbarino.

Al respecto de estos cambios, Alejandro Navarro afirmó que espera que sean positivos para la administración.

“Son encargados de despacho, el 10 de octubre veremos si les damos la titularidad, todos han demostrado que tienen talento en el área de seguridad, los cambios son buenos, no es que no funcionaran ya los señores, sino que a veces tenemos ceguera de taller, que vemos situaciones irregulares que decimos que siempre ha sido así pero no podemos permitirlo, me siento contento con el trabajo de la Secretaría”.

Anunció que vendrán nuevos cambios en el organigrama de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, con la creación de otras áreas, aunque no detallo cuales.

“Vienen nuevos cambios que algunos tendrán que ser desde el Ayuntamiento, algunos reglamentos y en el tema de la estructura de la Secretaría de Seguridad”.