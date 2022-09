Gustavo Ángel desapareció en febrero y aún no se sabe nada de él. Era originario de San Francisco del Rincón una situación muy difícil y estresante para las infancias que se quedan añorando el regreso de su padre

San Francisco del Rincón.- Eran las tres de la tarde del pasado 18 de febrero cuando Gustavo Ángel se dispuso a salir de la fábrica de calzado en la que trabajaba, en San Francisco del Rincón.

Subió a su motocicleta para dirigirse a su domicilio, cuando un sujeto armado lo abordó por atrás. En su propia moto se lo llevó del lugar. Esto se dio ante la mirada sorprendida de las personas que se encontraban en el lugar. Desde entonces ya no lo han vuelto a ver.

“Fuimos a Fiscalía a poner la denuncia por desaparición, pero hasta ahorita no nos han dicho nada. Fuimos a hacer las pruebas de ADN y no nos dan ninguna respuesta“, expresó María Dolores Hernández, madre del joven.

“Nosotros hemos estado pegando volantes, vamos y le preguntamos a las personas, a los conocidos que lo conocían, pero nadie sabe nada”.

Gustavo es padre de un niño de seis años, y de una bebé de 10 meses: Bryan y Andrea. Él lo extraña y pregunta diario. La pequeña aún no es consciente de lo ocurrido, expresó.

Situación delicada

Para su madre algo muy complicado en los recientes días es que no encuentra cómo explicarle a Bryan dónde está su papá.

“A veces me los llevan a la casa. El niño se queda ahí en la casa conmigo, y ya no hallo que decirle porque siempre me pregunta por su papá. Yo le digo que está de vacaciones, que está en Guadalajara, y me pregunta cuándo va a llegar.”



“Ya no hallo qué decirle. Hasta hace poco estábamos así. Y a mí se me parte el alma y el corazón porque veo al niño así. No es posible que dejen a los niños sin papás”, expresó.

María Dolores se ha unido a un grupo de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el municipio, y el pasado 30 de agosto conmemoraron el día.

