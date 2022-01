Por alguna extraña razón, la sociedad no ha reconocido que la palabra guion ahora es preferible escribirla sin acento gráfico. Como los diccionarios no son renovados en casa, solemos tener uno donde la palabra aparece con acento gráfico o tilde. Sin embargo, el libro Ortografía, preparado por todas las Academias de la lengua y publicado en 2010 sugiere ya no tildar ese vocablo.

Por alguna extraña razón, la sociedad no ha reconocido que la palabra guion ahora es preferible escribirla sin acento gráfico. Como los diccionarios no son renovados en casa, solemos tener uno donde la palabra aparece con acento gráfico o tilde. Sin embargo, el libro Ortografía, preparado por todas las Academias de la lengua y publicado en 2010 sugiere ya no tildar ese vocablo.

Los únicos monosílabos que deben registrar tilde son aquellos que hay necesidad de diferenciarlos. El propósito es no provocar confusión en el texto. Son casos como sí / si (afirmación y condicional); más y mas (cantidad y conjunción); de y dé (preposición e imperativo del verbo dar); te y té (pronombre e infusión). Al uso del acento para diferenciar a las palabras se le llama diacrítico. Entonces, solo los monosílabos con homófonos requieren de acento diacrítico, el resto de monosílabos no.

Ahora, el caso del guion llama la atención porque pocos lo ven como monosílabo. La g siempre debe estar acompañada de la u cuando su sonido sea fuerte y la siguiente vocal sea e / i (es un dígrafo). Ejemplos: guitarra y guerra. En ninguno de esos casos la u suena. Distinto sonido se obtiene de la g sin la u, frente a e / i: gitano y general, donde la g es suave. Ahora, la siguiente letra en guion es la vocal i. Esta es una vocal suave. Por eso no se le puede separar de la vocal o, que tiene sonido fuerte. Únicamente se consideran vocales fuertes la i / u, cuando les corresponda el tono fuerte de la palabra y estén junto a las vocales fuerte a / e / o.

Finalmente, una consonante no puede formar sílaba sin alguna vocal. Con esta base, se deduce que la palabra guion es un monosílabo. Por tanto, y acorde con la regla, no debe llevar acento. Ahora, el problema es que está muy extendida la forma acentuada. Por ello mismo, el libro de Ortografía de las Academias de la lengua incluye la siguiente aclaración: «En este caso es admisible el acento gráfico, impuesto por las reglas de ortografía anteriores a estas…». Es decir, son admisible tanto guión como guion. No obstante, es preferente sin acento, como queda de manifiesto en el cuerpo del texto. Es decir, donde ha aparecido en el libro académico ha sido sin acento.

He expuesto este tema a partir de la palabra guion, por ser la más frecuente. Pero en esta condición están algunas palabras que son excepcionales como Sion / Sión, en que ambas formas de escribirlas (con y sin acento) son válidas, pero la preferente será sin él.