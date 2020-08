Guía para decorar con Pisos de Madera y su Mantenimiento

Agencias

Londres.- Los dueños del legendario ‘The Cavern Club’ de Liverpool, el local musical donde comenzaron su carrera The Beatles, están luchando por su ‘supervivencia’ ante la crisis del coronavirus y reclaman ayudas públicas para mantenerse a flote.

El local, convertido en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad inglesa, suele recibir a cerca de 800 mil visitantes al año.

El pequeño escenario vio tocar a The Beatles por primera vez en 1961, aunque por sus tablas también han pasado The Rolling Stones, Stevie Wonder, David Bowie y Adele, entre otros.

Cuando el Reino Unido tomó medidas para evitar la transmisión del coronavirus, a finales de marzo, ‘The Cavern’ comenzó a perder unas 30 mil libras a la semana (33 mil 110 euros).

“Pasamos cinco meses antes de que tuviéramos que despedir, desafortunadamente, a unas 20 personas. Creemos que podríamos tener que despedir a otras 20 en las próximas semanas”, alertó Bill Heckie, uno de los directores del local.

“Hace algunos años tomamos la decisión de mantener en el banco tanto dinero como fuera posible por si venían días de lluvia y no nos dimos cuenta de que lo que venía era una tormenta. Así que teníamos 1.4 millones de libras en el banco (1.8 millones de dólares), que ahora se han reducido a la mitad”, describió.

Los conciertos de música en directo en interiores han estado prohibidos en el Reino Unido hasta el sábado, si bien ahora los locales deben respetar medidas de seguridad y distancia social, por lo que se reduce su aforo y su capacidad de generar ingresos.

El director Cavern recalcó que necesitarán fondos públicos para salir del bache: “No quiero que paguen para que tengamos beneficios”, pero “al menos asegurarnos de que no perdemos dinero”.

El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, afirmó que “la perspectiva de perder una joya nacional como The Cavern es un escenario horrible”.

