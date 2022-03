La guerra Rusia y Ucrania suma ya tres semanas de ataques, donde quienes más pierden son los civiles entre el fuego cruzado

Mariúpol, Ucrania.- Afuera, las ciudades de Ucrania se han convertido en una fosa común. Adentro, bombardeos cobran la vida de 21 personas y hay al menos 25 heridos. Entre tanto, Putin arremete contra los suyos llamándolos “traidores”, mientras Zelensky pide derribar “el muro” que erigió Rusia.

Estas son las imágenes de la realidad de la guerra Rusia y Ucrania.

“No es un muro de Berlín. Es un muro en Europa central entre la libertad y la esclavitud. Ese muro se hace más grande con cada bomba lanzada sobre Ucrania”. Así lo dijo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky en una nuevo llamado a la Unión Europea por apoyo.

“Querido canciller (Olaf) Scholz: destruya ese muro. Dé a Alemania el papel de líder que merece”, agregó. Y sostuvo: “un pueblo está siendo destruido en Europa”, ante la muerte de al menos 108 niños en Ucrania.

El presidente también lamentó en su discurso las estrechas relaciones tejidas entre Alemania y Rusia en los últimos años. Estos proyectos llevados a cabo por Alemania y Rusia “eran el cimiento del nuevo muro“, criticó.

Y Putin arremete a los suyos: “traidores”

Putin llama a los suyos contra la guerra Rusia y Ucrania traidores

En una reunión con ministros del gobierno ruso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que Occidente busca usar una “quinta columna” de rusos desleales. Todos ellos, “alineados con la vida occidental” para causar división entre el pueblo ruso en torno al conflicto con Ucrania.

“Por supuesto que ellos (Occidente) intentarán apostar por la llamada quinta columna, a los traidores, a los que ganan su dinero aquí, pero viven allá. Viven, no en el sentido geográfico, sino en el sentido de su pensamientos, su pensamiento servil“, dijo Putin.

“No estoy juzgando a todos los que tienen una villa en Miami o en la riviera francesa. O a quienes no pueden vivir sin foie gras, ostras y la llamada libertad de género. El problema aquí no es ese, sino el hecho que muchas de esas personas, por su propia naturaleza, están mentalmente ubicadas allá y no aquí. No con nuestro pueblo, no con Rusia”.

“Esto es, en su opinión, un signo de pertenencia a una casta, a una raza. Esa gente está lista para vender a su propia madre para que les sea permitido sentarse en el vestíbulo de su alta casta. Quieren ser de esa casta, imitarla en cada forma posible”, añadió.

Al continuar su mensaje, Putin dijo que el objetivo de Occidente y los rusos traidores era “la destrucción de Rusia”. Pero además, causar división y temor por las sanciones económicas impuestas desde que inició la guerra con Ucrania.

Afuera, civiles sufren la realidad de la guerra Rusia y Ucrania

No son solo niños. Decenas de cadáveres en una fosa común afuera de Mariúpol asoman a la vista. Entre el sonido constante de bombardeos, los trabajadores tiran los cadáveres tan pronto como pueden. Mientras menos tiempo pasen afuera, más pueden sobrevivir.

Se esperan muchos más cadáveres recogidos en las calles y en el sótano de un hospital, esperando que alguien se los lleve. El más pequeño todavía tiene el cordón umbilical.

Los ataques aéreos y los bombardeos que sufre Mariúpol —por momentos uno por minuto— han destrozado al pequeño puerto de escasos 430 mil habitantes. En casi tres semanas, la zona se convirtió en un símbolo de la campaña de Putin para dominar Ucrania.

Pero no es sólo Mariúpol, los ataques en Ucrania cobraron hoy la vida de al menos 21 personas y dejaron a 25 heridos. El bombardeo ahora tuvo lugar en Merefa, región de Karkiv.

“Destruyeron una escuela y un centro cultural, 21 personas murieron y 25 resultaron heridas. Entre ellos, 10 se encuentran en un estado grave“, informó la fiscalía de la región de Kharkiv en su cuenta de Facebook.

Merefa está ubicado unos 30 kilómetros al suroeste de Kharkiv.

“Se ha empezado la limpieza de los escombros“, según la fiscalía, que publicó dos fotos de edificios dañados por las explosiones.

