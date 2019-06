Guerra entre vecinos y recolectores llena calles de basura

Mientras que los recolectores les advierten que estas acciones son perjudiciales, los colonos sostienen que el camión no toca la campana para avisarles que está pasando

Cecilia Cornejo

Celaya.- Pilas de basura se aprecian en algunas calles de la colonia Insurgentes, son los mismos vecinos quienes las dejan, argumentando que al pasar el camión recolector, no toca la campana, por lo que no se dan cuenta en que momento pasa.

Explican que esta problemática lleva ya varios años, es por ello que decidieron dejar la basura en la calle, lo que provoca que le dé mal aspecto, y se convierta en un foco de infección. El problema aumenta al considerar que muy cerca de la sección de la calle en que la gente deja la basura, se encuentran algunos locales de venta de comida.

Sin embargo, esto ha provocado que ahora los colectores de desechos opten por no recogerlos, alegando a los habitantes que el camión de basura está lleno y no se la pueden llevar, pero que “en la siguiente vuelta se la llevan”.

Pero el paso de la ruta no es constante, ya que aseguran los empleados municipales que el camión se descompone de manera constante, lo que atrasa el servicio, no solo en ese lugar.

Aunque los mismos recolectores han explicado a los habitantes que no deben de dejar su basura afuera, pues no sólo da mala imagen si no que se aplicarán multas, los vecinos hacen caso omiso y continúan tirando sus bolsas en la calle.

Algunos lo hacen como manera de protesta, mientras que otros ya lo hicieron de manera ‘comodina’, pues es más fácil tirarla en la calle que dejarla dentro de sus viviendas.

Esta situación sólo ocurre en las calles Josefa Natera, Ana María Ortega y Josefa Matamoros, en donde las esquinas lucen llenas de bolsas de basura, las cuales son abiertas por los perros de la calle, generando mayor desorden.

Por su parte, vecinos de la calle Ana María Ortega argumentan que el establecimiento de materiales triturados, como grava y arena dejan cerca de las vías ferroviarias, así como en la esquina de la calle además de desechos como llantas, sillones, desperdicios de comida entre otros, no hacen ningún mal a nadie pues “sólo es basura”.

JG