Guerra de bebés, ‘baby’ Yoda ya tiene rival

Un inesperado rival surgió el pasado jueves, cuando la compañía Paramount Japan publicó el tráiler japonés de su película ‘Sonic’

México.- Con el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, es hora de despedir este 2019 y una de las más divertidas maneras de hacerlo es recordando los memes más hilarantes que han arrancado más de una carcajada a los usuarios de la Red en el transcurso de este tiempo.

Para muchos, el indiscutido ‘rey’ del ciberespacio fue la pequeña criatura que acompaña al protagonista de la serie ‘The Mandalorian’, apodada Baby Yoda en alusión a su semejanza con el personaje homónimo de la saga original de ‘La guerra de las galaxias’.

Su popularidad fue tal, que algunos internautas llegaron incluso a afirmar que era “lo mejor que le ha pasado a Internet”.

Sin embargo, un inesperado rival surgió el pasado jueves, cuando la compañía Paramount Japan publicó el tráiler japonés de su película ‘Sonic’, que incluye a una versión bebé del famoso erizo azul, el héroe del filme.

El pequeño Sonic no tardó en ganarse la simpatía del público. “¡No es solo el más rápido del mundo, sino también la cosa más tierna del mundo!”, escribió un tuitero.

first baby yoda now baby sonic? seems like this a new trend pic.twitter.com/jsncRGaHtm — Noah (@PhantomArtifice) December 27, 2019

“¿Primero el bebé Yoda y ahora el bebé Sonic? Esto parece una nueva tendencia”, observó otro.

E inmediatamente comenzó la rivalidad: “¿Aceptarás una flor de Baby Sonic o una taza de sopa de Baby Yoda?”.

Would you accept a flower from Baby Sonic or a cup of soup from Baby Yoda? pic.twitter.com/qTJlP7j0gD — MisAnthro Pony (@MisAnthroPony) December 27, 2019

“La amistad con el Baby Yoda ha terminado, ahora Baby Sonic es mi mejor amigo”, se lee en otro de los tuits.

Who’s cuter? Like for baby Sonic, RT for baby Yoda 🥺 pic.twitter.com/AM48Tw48dd — Kristmas Lanae 🎅🏻🎄 (@kristenlanae) December 27, 2019

“Alguien se robará la corona del bebé Yoda“, vaticinó un forista.

“El bebé Yoda salió del chat”, bromeó otro.

“¿Quién es más tierno? ‘Me gusta’ para Baby Sonic y ‘compartir’ para Baby Yoda”.

Con información de RT Noticias

