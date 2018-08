Guardiola, muy caro para Argentina

La Asociación de futbol argentina intentaba fichar al estratega sin embargo desistieron al conocer el precio que tendrían que pagar por él; por su parte Maradona lamenta no ser tomado en cuenta

Notimex

Buenos Aires.- El alto costo económico que representaba contratar los servicios del técnico español Josep Guardiola para tomar la dirección de la selección de futbol de Argentina, impidió la llegada del destacado timonel europeo.

Claudio Tapia, titular de la Asociación Argentina de Futbol (AFA), indicó que hubo mucha sorpresa al conocer el dinero que debían desembolsar para contratar al estratega ibérico.

“Estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo, hicimos un análisis, pero no pensamos nunca que fuera tanto el dinero. Buscamos un diálogo para presentarle el proyecto, pero todo quedó ahí, muy difícil, billetera gorda”, apuntó el directivo.

Dejó en claro que se platicará con Diego Pablo Simeone, Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino, quienes son los principales candidatos para tomar las riendas de la ‘albiceleste’.

Maradona, molesto por excluirlo como candidato

Diego Armando Maradona mostró su molestia por estar fuera de la terna para hacerse cargo de la dirección técnica de la Selección de Futbol de Argentina, tras la salida de Jorge Sampaoli.

El ex astro del futbol ya estuvo al frente de la ‘albiceleste’ en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, en la que fue eliminado por Alemania en cuartos de final por marcador de 4-0.

“Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me j… que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos”, dijo a través de sus redes sociales.

Lamentó “que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí. Pero bueno, éste es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos”.

“De todas maneras yo tengo un contrato de tres años, y el Dínamo (de Brest de Bielorrusia) tiene mi palabra, aunque yo por la selección doy la vida”, sentenció.

