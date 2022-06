Con carteles y un sueldo atractivo, la SSPE busca reclutar más guardias penitenciarios para cuidar las cárceles de Guanajuato

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lleva a cabo el reclutamiento de aspirantes a guardias penitenciarios, en Guanajuato capital.

“Únete a los guardias penitenciarios mejor pagados del país…Te invitamos a formar parte de este equipo”, cita el cartel con la imagen de un policía.

En la Plazuela del Truco, así como en la Ex estación del ferrocarril, han sido colocados módulos de información. El sueldo bruto mensual que se promete a los interesados es de 25 mil 586.62 pesos .

Guardias penitenciarios en Guanajuato Foto: Alejandro Sandoval

‘Cárceles son una bomba de tiempo’

Hace unos días, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (STJEG), Plácido Álvarez Cárdenas, aseguró que el incremento de penas no solucionará la delincuencia en Guanajuato.

Ello, al considerar que “las cárceles son verdaderas escuelas del crimen” que no abonan en la reinserción social. Sus declaraciones se derivan del aumento de homicidios dolosos en Guanajuato.

Álvarez Cárdenas argumentó que los centros de reinserción social “están generando una bomba de tiempo en el estado”. Pues en municipios como Valle de Santiago, León, Celaya; han ocurrido varias revueltas e incluso varios guardias penitenciario han sido asesinados

“Me parece que hay verdaderas escuelas del crimen. Con el hecho que tengamos en las prisiones más bien grupos antagónicos, ha generado una dificultad enorme en el sistema penitenciario que parece ser que no podemos y no sabemos controlar. En suma, la pena de prisión no resuelve absolutamente nada y me parece que está generando un problema. Es una bomba de tiempo que en este momento tenemos”, sostuvo.

