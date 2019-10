Guardia Nacional no ha ayudado a atender el tema de la inseguridad: Juan José García

El alcalde de Pénjamo señaló que la Guardia Nacional no ha ayudado al municipio a atender el tema de la inseguridad, y solo se dedica a la construcción de su base

Daniel Vilches

León.- El alcalde de Pénjamo, Juan José García López señaló que la Guardia Nacional no ha ayudado al municipio a atender el tema de la inseguridad, y solo se dedica a la construcción de su base.

Recientemente se anunció la llegada de 1 mil 200 elementos federales para Guanajuato, de los cuales 700 se destinaron para Celaya.

El primer edil dijo que son sus elementos, por cierto los mejores pagados del estado, son los que tienen que hacerse cargo de la seguridad.

“No hay apoyo, no hay tal apoyo, estamos solos, la Guardia Nacional está construyendo sus instalaciones pero exclusivamente se dedican a eso, a construirlas, pero no hay apoyo a la ciudadanía, prácticamente nosotros solo tenemos que enfrentar todo”, destacó.

Comentó que ha tenido diálogo con el “general, coronel, capitán y no hay repuestas”.

Presumió que la fuerza de seguridad de ese municipio sigue fortaleciéndose, sobre todo por las condiciones en las que los elementos trabajan y que hay una meta para el 2020 de lograr la generación de 100 efectivos más.

“Y nosotros tenemos que fortalecernos en la capacidad de respuesta, porque no podemos estar con la esperanza de esperar a que alguien volteé a vernos para ayudarnos”, comentó.

Agregó que la ciudadanía no se siente segura en su municipio, lo cual no solo perjudica en la percepción, sino también en lo económico, pues ahora los negocios cierran más temprano o de plano cierran sus puertas; una razón más para que intervenga la guardia nacional.

“Hoy en el municipio a las nueve de la noche los negocios están solos o vacíos, hay una afectación muy grande hasta en la economía, por eso es urgente el apoyo de la guardia nacional y nosotros tenemos que hacer lo que podamos porque no podemos esperar a que nos apoyen”, concluyó.

Comentarios

Comentarios