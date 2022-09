1.- Guardia militarizada: más de lo mismo

Con declaraciones como la de José Felipe Andrade Medina, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato, queda claro que con el cambio de adscripción de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no se aspira a ningún cambio o mejora consistente en materia de seguridad.

“El estado (Guanajuato) en sí no es violento, si no son los carteles que se están peleando el estado, por el control de los estados, son los carteles, la gente no es violenta”, dijo ayer en Celaya, quien tomó el cargo apenas hace doce días y ya ha replicado la narrativa oficial.

Esa declaración no sólo respalda las declaraciones que desde hace más de cinco años se han utilizado en Guanajuato para justificar la crisis de violencia, también contradice la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que cada mes insiste en recalcar que la violencia del país, en su mayoría, se concentra en Guanajuato y otros dos estados.

Los números no mienten y el nivel de la violencia es cada vez mas crudo, pero el nuevo titular de la Guardia Nacional – con grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor-, dice que hay entidades más violentas, pues en Guanajuato el problema es la guerra de cárteles que “se están peleando el estado”.

De acuerdo a su última actualización, la Guardia Nacional ya tiene desplegados en Guanajuato 11 mil efectivos distribuidos en sus 18 compañías término, por cierto, utilizado en la milicia. Un número inédito de fuerzas federales, ahora extraídas del Ejército, que no han hecho la diferencia en su coordinación con estado y municipios.

Mientras Andrade Medina restaba la violencia de Guanajuato, incluso comparándola con la de Sonora que tiene una incidencia 45 por ciento menor, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, celebraba una baja del 62 por ciento en los asaltos carreteros y la basta capacidad en la cárceles estatales.

Dos visiones optimistas que distan de la cruda realidad que viven los ciudadanos, pero que demuestran fehacientemente la mimetización de los discursos frente una prolongada crisis, sin importar mandos civiles o militares.

Al final, la narrativa es la misma frente a una crisis prolongada más allá de situaciones coyunturales o disputas criminales.

2.- Escuelas de tiempo completo siguen en vilo

El fallo de la jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, debiera dar certidumbre total para la continuidad del programa “Escuelas de Tiempo Completo”, ahora “La Escuela es Nuestra”, pero la verdad es que la postura del gobierno de la 4T no lo permite.

Así lo dejo ver la postura del Secretario de Educación de Guanajuato (SEG), Jorge Enrique Hernández Meza, quien no quiso elevar las campanas al vuelo por la orden para reponer el programa bajo los preceptos que ya estaban garantizados.

Lo anterior implica un presupuesto aproximado de 400 millones de pesos, que hasta el año pasado se aplicaba en Guanajuato en cerca de 680 escuelas, beneficiando a 60 mil alumnos de zonas marginadas.

A nivel nacional, el Programa Escuelas de Tiempo Completo en su punto más alto de cobertura, beneficiaba a cerca de 27 mil escuelas y a 3.6 millones de niños y adolescentes, quienes recibían horas adicionales de aprendizaje.

El gobierno federal todavía podría impugnar la decisión, además de que tendría que definir bajo que términos y presupuestos se podría reactivar el programa, pues simplemente para el Presupuesto Federal de Egresos de este 2022 ya no se consideró.

Pero la argumentación de la juzgadora resulta más que interesante, luego de venir de una demanda planteada por la organización Derechos de Educación y Alimentación, que es el brazo legal de Mexicanos Primero del empresario opositor Claudio X González.

Se informó que el órgano jurisdiccional llegó a esta determinación tomando en cuenta que las autoridades violaron el principio de progresividad, respecto de los derechos a la educación y a la alimentación de los niños y adolescentes.

La jueza reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de ese programa para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos. Esto fue aplicable ya que, a diferencia de las estancias infantiles con particulares dando el servicio, este programa era de aplicación directa en escuelas, alumnos y padres de familia.

Por ahora la suspensión fue concedida el pasado 7 de septiembre y notificada al día siguiente, por lo que la SEP y el resto de las autoridades demandadas, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pueden –y todo parece indicar que así será- impugnar la resolución.

3.- La incongruente impunidad

En 2019, durante el reporte de una supuesta riña en la comunidad La Esmeralda, un hombre perdió la vida después de ser baleado por policías municipales de León. El caso escaló aún más en gravedad, cuando se señaló que los agentes lo dejaron morir sin darle asistencia pese a estarse desangrando.

Pasaron tres años y en el colmo de lo absurdo, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) a cargo del panista Vicente Esqueda Méndez, apenas pudo dictaminar el caso, confirmar este abuso y uso excesivo de la fuerza. Es decir, hubo un delito con el que se violaron los derechos del finado.

La parte incongruente y desafortunadamente no inédita, es que mientras la Prodheg evidencia una cosa, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Carlos Zamarripa Aguirre decide desechar la denuncia formal que se presentó por el caso. Es decir, nuevamente esta instancia decide que crímenes investigar y cuales no.

Basta recordar otros casos como el del asesinato del joven Leonardo Reyes Cayente en San Miguel de Allende, también acaecido en 2019, para notar el absoluto desparpajo con la que la FGE decide ni siquiera abrir una investigación, mientras Prodheg entrega una resolución sin justicia.

Pero hay más en el caso de León. El Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC) a cargo de Mario Bravo Arrona –ya en funciones cuando el hecho ocurrió-, también archivó el asunto siguiendo la lógica de la FGE, como si no tuviera sus propios procesos y causas disciplinarias que indagar.

A todas luces se trata de un caso en el que increíblemente se acepta un agravio que cobró la vida de un ciudadano, pero que no se reconoce como un delito. Vaya, ni las sanciones a los cuatro policías se podrían aplicar, por lo que el Secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dijo que se verían por “la vía administrativa”.

Al final de todo este tinglado, la incongruente impunidad nos presenta una víctima sin victimarios, un delito pero no un castigo y violaciones a derechos humanos sin máximos responsables. Así las cosas.

CONTRA RETRATO Alfredo Padilla Villalpando Su voz fue una de las más enérgicas acusando que los programas de la 4T provocaron la fuga de mano de obra del sector industrial junto con la informalidad. Sin mayores argumentos, el señalamiento contra la base trabajadora fue firme pero nunca autocrítica. Al final, debió revisar la oferta laboral de su propio gremio. El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Alfredo Padilla Villalpando, además tuvo que hacer a un lado sus fobias contra los programas federales, para gestionar una estrategia que revalorara sus puestos de trabajo. Ayer ya no hubo reproches. El empresario zapatero elogió el papel que la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, cuando urdió un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a cargo de Carlos Martínez Velázquez. Dicho convenio ofrecerá a los trabajadores del sector zapatero cambiar al plan de Responsabilidad Compartida, es decir, que su crédito pasará de salarios mínimos a pesos, con lo que se les hace un descuento y se paga en una tasa fija, no sujeta a la inflación. Ahora junto con la mejora de la oferta laboral, esa es la estrategia para atraer a 4 mil 500 trabajadores del sector calzado que, según Padilla Villalpando, en la pandemia se fueron al sector informal. Al final, se trata de recuperar más del 50 por ciento de la mano de obra que, ante la inflación, vieron insuficientes los salarios establecidos. Lo dicho, el mercado laboral cambió y las empresas no pueden quedarse al margen.

