Padres de familia de la guardería Olssom School de León denunciaron maltrato infantil contra al menos tres menores de entre 0 y 3 años

Ian Martínez

León.- Desde redes sociales, padres de familia de la guardería Olssom School de León denunciaron maltrato infantil contra al menos tres menores de entre 0 y 3 años. Los pequeños habrían sido víctimas de golpes, jalones y hasta expuestos a contagios de Covid-19. No obstante, la escuela no ha dado respuesta alguna a sus denuncias.

Olssom School, de la que forma parte desde hace dos años la guardería Olssom Daycare, se ubica sobre el bulevar Paseo de Jerez, en la colonia Punto Verde. La guardería, presuntamente irregularidad, sólo cuenta con el número cuca-k-20101202MIGTO00355 de afiliación al DIF de Guanajuato.

Sin embargo, al revisarlo en el Catálogos Educativos Oficiales de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no se encontró su registro. Mientras que el DIF de Guanajuato ya no es ente regulador de estas instituciones y no contaría con filiales.

En las denuncias, los padres de familia narran cómo desde el primer día los menores habrían sido víctimas de maltrato. El primero de los casos que detonó las denuncias surgió por André apenas este 3 de mayo, donde narró el maltrato infantil que sufrió su hija María.

La menor de entre 0 y 3 años presentaba golpes en el rostro, espalda y manos, por lo que cuestionaron el hecho y pidieron los videos de seguridad. En estos, aunque la guardería habría argumentado que era “un susto”, se evidenció que la encargada la habría sofocado y golpeado.

La agresión logró dejarle marcas de los botones de la ropa que la pequeña María llevaba puesta. Pero además. Los

Denuncian maltrato a más niños en guardería Olssom School de León

La denuncia, además, evidenció otras que datan de entre 7 y 5 meses atrás. Una de ellas, la más reciente, acusa que jalaron al menor hasta dejarlo traumatizado. En tanto, la otra denuncia la falta de atención a los protocolos contra Covid-19 al poner a los menores en contacto con profesoras enfermas y exponiéndolos a contagios.

Asimismo, completa que el segundo menor presentaba marcas en cuello y aunque pidió videos para corroborar los daños, no se le entregaron.

Aunque Correo intentó contactar a la guardería Olssom School de León en varias ocasiones, esta no contestó. En tanto, a través de una entrevista que los padres de María difundieron en redes sociales, este habría excusado el hecho en que ellos no la contrataron y era “becaria de Jóvenes Construyendo el futuro”.

Francisco Ramírez, quien se identificó con los familiares como dueño de la Institución, platicó con los padres de María se comprometió a que no volvería a pasar una situación así.

Sin embargo, no habla sobre los otros casos reportados.

