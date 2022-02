AMLO pidió que el expediente de la Guardería ABC no se cerrara, pues aún hay impunidad. Además, señaló que el incendio se utilizó para sacar raja política

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y afirmó que cree en su versión sobre las supuestas presiones que recibió del gobierno del presidente Felipe Calderón en torno al caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños en un incendio.

“Lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, es real, le creo. Porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra y a los que están más preocupados por preguntar por qué se calló durante tanto tiempo, por qué ahora, que por qué guardó silencio 13 años en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables. Porque, independiente del tiempo, esto no prescribe”, señaló.

Lo anterior luego de que el ministro de la Corte afirmó que mediante una operación de Estado, el gobierno de Calderón presionó para que se protegiera a los familiares de su esposa, Margarita Zavala, quienes estaban involucrados en el siniestro que costó la vida a los bebés.

Al respecto, López Obrador se pronunció por la transparencia entorno al siniestro en la guardería ABC y que no se proteja a nadie si tiene responsabilidad en los hechos.

AMLO pide no cerrar expediente de caso ABC

“Que no se repitan estos hechos lamentables, dolorosos, en donde es evidente que hay impunidad, que se protege a los que tienen influencia, eso es lo que queda de manifiesto, y ojalá nunca más vuelva a repetirse, la no repetición es importante y, desde luego, que no se cierre el expediente, que se busque que haya justicia…”, dijo el presidente López Obrador.

Guardería ABC: AMLO respalda a Arturo Zaldívar, señala que aún hay impunidad

Además, acusó que la tragedia del incendio se utilizó con fines políticos para sacar raja política y que el PAN ganara la gubernatura en Sonora ese año.

“O sea, muy lamentable porque no solo no se hizo justicia, sino aprovecharon la desgracia con propósitos políticos para sacar raja política, y en esto jugaron un papel destacadísimo los medios -no todos- porque resultó que comenzaron a culpar a un partido de lo sucedido y ese partido se debilitó y eso permitió que entrara el partido del gobierno, el partido que tenía la presidencia en ese entonces, y ganó en mucho por eso”, señaló.

