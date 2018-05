Guardaré la calma en el debate, estoy malito: AMLO

Dice que en Tijuana enfrentará a los representantes de la mafia del poder; rechaza acusaciones sobre su salud y supuestos ataques a la virgen de Guadalupe

El Universal

Tlajomulco.- El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, denunció ayer que ha iniciado un nuevo capítulo de la guerra sucia en su contra, tanto por los señalamientos de una supuesta mala salud como por el reparto de volantes que lo acusan de estar en contra de la virgen de Guadalupe.

El candidato a la Presidencia de la República señaló que al terminar el día viajaría a Tijuana, Baja California, para el segundo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), y aunque afirmó que le han recomendado guardar la calma porque “está malito y ya chochea”, indicó que a veces lo exasperan sus oponentes.

“Para el debate unos me han dicho que esté tranquilo, tranquilo y sereno moreno porque estoy malito, pero otros me han dicho que no me deje. Entonces la estrategia va a ser así, mas o menos, a ver cómo se portan”, señaló el candidato.

Un día antes del debate en Tijuana, el tabasqueño se dio tiempo para encabezar tres actos masivos en el sur de Jalisco. El abanderado rechazó que su estado de salud esté en riesgo y aseguró que hace seis meses no visita al médico; en ese sentido, reconoció que es un error no hacerlo, pues una persona como él, que ha sufrido un infarto, tiene que hacerse revisiones periódicas.

“No he ido porque no tengo tiempo. Hoy estamos aquí, mañana iremos al debate, el lunes regresaremos para Jalisco, estaremos el martes en Colima, ya habrá tiempo después del 1 de julio”, dijo.

Además, aseguró que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari es quien se ha encargado de esparcir la versión de que su salud no es óptima, por medio de columnistas.

Igualmente, mostró los volantes en los que se muestran los escudos de los partidos Morena, PT y PES, con una imagen de la Virgen de Guadalupe tras un símbolo de prohibición y la leyenda “La iglesia Católica es parte de la mafia del poder”.

El tres veces candidato a la Presidencia citó a Ignacio Ramírez El nigromante para asegurar que él es respetuoso de todos los credos religiosos: “Es campaña vil y sucia, yo quiero decirle a todos los ciudadanos que en este movimiento hay católicos, evangélicos, libre prensadores, somos respetuosos de la libertad de creencias; en mi caso, como decía Ignacio Ramírez, El Nigromante, me hinco donde se hinque el pueblo, respeto la religión del pueblo”.

Por la tarde, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal se reunió con más de 5 mil personas en el Chivabarrio de Tlajomulco, una unidad deportiva enclavada en Chulavista, una de los desarrollos inmobiliarios más emblemáticos de Jalisco por su mala planeación, pues se construyeron miles de casas sin que se tuvieran servicios básicos durante años.

En ese municipio, bastión de Movimiento Ciudadano en el estado, López Obrador se desmarcó de Enrique Alfaro, candidato emecista al gobierno del estado y quien en la elección de 2012 lo apoyó.

Viaja a Tijuana para el segundo debate presidencial. Andrés Manuel López Obrador escribió anoche en su cuenta de Twitter que tras una gira por Jalisco, se dirige a Tijuana, Baja California, a debatir con “los representantes de la mafia del poder”.

“Estuvimos en Ciudad Guzmán, Jocotepec y Tlajomulco, Jalisco. Vamos a Tijuana a debatir con los representantes de la mafia del poder”, escribió en sus redes sociales.

A través de una publicación, acusó a la mafia del poder de usar la imagen de la virgen de Guadalupe en la guerra sucia, a través de la distribución masiva de volantes.

El tabasqueño explicó: “Ahora agregaron a la guerra sucia la distribución masiva de un volante, según el cual, nosotros ofendemos a la Virgen de Guadalupe”.