“Guárdame mi perico ¡Es mío!” responde AMLO ante extraño regalo

“La ciencia me dijo 13 años que no podía tener más bebés, mi mente y Dios me dijeron que sí, hoy tengo cuatro hijos, entonces decidí buscar changos de verdad, no los encontré, pero comencé a recolectar patos y gallinas, lo que fuera, le dije a mi esposo, ‘mi sueño es compartir una colección de aves para los niños con capacidades diferentes, porque es terapéutico y quiero compartilo con estos niños’”.

Hoy el aviario cuenta con 2 mil 500 especies de aves de todo el mundo, recientemente nacieron dos loros eclectos, especie a la que pertenece el regalado al presidente.

