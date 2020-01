Guanajuato tiene un millón de cabezas de cerdos que garantizan el abasto: SDAyR

Fernando Velázquez

León.- El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, se enfrascaron en una guerra mediática: mientras que el empresario calificó de incapaz al funcionario, éste lo acusó de “berrear” al ventilar la hipótesis de que estaría ligado con el crimen organizado.

Todo comenzó el pasado miércoles cuando, entrevistado en la emisión matutina del noticiero radiofónico En Línea, el líder empresarial enlistó cuatro hipótesis que explicarían la violencia en el estado: la lucha entre organizaciones criminales para controlar el territorio, un interés político para desestabilizar a Guanajuato, la incapacidad de los responsables de la seguridad en el estado, y la colusión de éstos con el crimen organizado.

Sin embargo, aclaró que, desde su punto de vista, solo esta última es la que descartaba, y sostuvo que la principal causa por la que no se resuelve el problema, es la incapacidad del fiscal del estado, Carlos Zamarripa, y de Alvar Cabeza de Vaca.

Tras estas declaraciones, este viernes el Secretario de Seguridad estatal acudió al mismo noticiario radiofónico en donde aseguró que el aumento de la violencia en Guanajuato obedece a la “lucha intestina” que protagonizan el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control del huachicol y la venta de droga.

Incluso, añadió que cerca del 80 por ciento de los homicidios dolosos que ocurren en la entidad, es producto de este enfrentamiento.

Además, calificó como una aberración que Castellanos, quien también forma parte del Consejo Estatal de Seguridad, haya dicho al aire la hipótesis de que él y Zamarripa podría estar coludidos con algún grupo criminal.

“Para mí es una aberración que se atreva a sugerir siquiera, aunque no sea directamente, colusión. Yo no tengo por qué enojarme, nada más que tengo el derecho a manifestarme y a decir claramente cuando se dice una aberración también, y directamente a mí persona, porque ya no tiene que ver con mi función, el hablar que soy un coludido”.

Acto seguido, Alvar Cabeza de Vaca apuntó que desde que inició el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la dependencia a su cargo a detenido a 532 personas vinculadas con delincuencia organizada: 282 del Cártel de Santa Rosa de Lima, 222 del Cártel de Jalisco Nueva Generación, 9 de Cárteles Unidos, 8 de la Nueva Familia Michoacana, 3 del Cártel del Golfo y uno de la Unión de León.

Además, dijo que si fuera incompetente, como lo consideró el Presidente del CCEL, no sería coordinador de la zona occidente de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, ni Guanajuato tendría a la policía estatal mejor pagada del país y la segunda con mejor reconocida, ni sería responsable de 9 de cada 10 detenciones que se realizan en el estado.

Cuestionado sobre el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca admitió que forzosamente debió ser auspiciada por alguien, aunque no dijo quién o quiénes serían los responsables de ello.

“A partir del 2012 es cuando comienzan a emprenderse acciones y encontrar que tenemos esta célula (Cártel de Santa Rosa de Lima) que produce decenas de millones de pesos al día, y que le dio la posibilidad también de entrar al mercado de las drogas y a otro tipo de mercados ilegales. ¿Qué debió haber estado auspiciado por alguien? Claro que sí, no te puedes mover con tanta impunidad si no estás auspiciado por alguien. ¿Quién? Yo no lo sé, ni me toca investigarlo”, dijo.

Busca intimidarme: CCEL

Minutos después de que el Secretario de Seguridad hiciera las referidas declaraciones, Sánchez Castellanos aseguró que con ello, Alvar busca intimidarlo por haber criticado su falta de resultados.

Asimismo, afirmó que la forma virulenta en que reaccionó el funcionario simplemente acredita que las críticas que él ha hecho, pues ante la falta de resultados, viene la agresión y el enojo.

El líder empresarial también calificó como surrealista que Alvar, crea que es el mejor secretario de seguridad pública del país, cuando durante su gestión Guanajuato se ha convertido en el estado más violento.

“Según la postura del Secretario de Seguridad, tenemos al mejor secretario de seguridad, que se autoelogia, en el estado más violento de la República, yo creo que eso es surrealismo puro. ¿El mejor secretario en el estado más violento? Eso por sí solo se cae. Cualquier logro o acción que se quiera autocalificarse se cae por sí sola si no hay resultados, si somos el estado más violento en materia de homicidios y muchos otros delitos que también están incrementándose, cómo puede alguien decir que es el más fregón en algo y el que peores resultados expresa. Eso es surrealismo”, aseguró.

SZ

