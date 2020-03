Guanajuato tiene nueve casos sospechosos de coronavirus: SSG

Nayeli García

Irapuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) tiene en observación 9 casos sospechosos de Coronavirus, seis en hospitales generales y tres en el Seguro Social; hasta el momento se han descartado 13 casos.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez aclaró que entre el 4 y 5% de los casos registrados en el mundo son mortales, en donde en el 50% de los casos las personas eran fumadoras, así como los más propensos son personas adultas mayores o que padecen alguna enfermedad como cáncer, diabetes, VIH, entre otras.

Compartió que en Guanajuato se tiene control sanitario en el aeropuerto, pero las centrales de autobuses no están vigiladas, por lo que pidió a la población no automedicarse ante cualquier síntoma, y decir si viajaron a países en donde esté presente el virus, pues hasta el momento solo se han presentado casos sospechosos de importación y no contagios comunitarios.

