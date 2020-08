Guanajuato tiene irregularidades en la entrega de vacunas desde el 2019: Daniel Díaz

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Desde enero del 2019, el estado de Guanajuato no ha recibido la vacuna BCG para recién nacidos para prevenir la tuberculosis, a ello se suma que hay desabasto en la vacuna contra el sarampión, contra el virus del papiloma humano y la hepatitis cuya entrega ha sido irregular, confirmó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.

“En los últimos dos años, desde el 2019 y lo que va del 2020 ha habido una entrega irregular de vacunas, el más claro ejemplo es que no tenemos vacuna BCG para prevenir la tuberculosis y que se les aplica a los niños, desde enero de 2019 no ha llegado, el tema de la tuberculosis afecta a las comunidades más vulnerables y que se evita con la vacunación”, dijo el funcionario estatal.

Daniel Díaz mencionó que Guanajuato ha tenido una de las metas de vacunación de mayor cobertura en el país, por lo que la falta de vacunas sí está provocando una afectación importante, esto en medio de que el gobierno federal no ha logrado hacer una compra consolidada argumentando que no hay la proveeduría suficiente o que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha permitido la importación.

“Las vacunas las adquiere la federación, así está la Ley General de Salud, es un tema estratégico y después la distribuye a los estados, pero si no llegan, no tenemos qué vacunar (…) y nos apena y se me cae la cara de vergüenza que las mamá da vueltas y vueltas por centros de salud y hospitales y no encuentran las vacunas y nosotros vacunamos a todos los niños sin distinción de su derechohabiencia, si está impactando, ojalá esto se regularice porque ni siquiera se ha podido hacer una compra consolidada”.

Manifestó que el compromiso es que en cuando lleguen las vacunas, de inmediato salir a vacunar a todos los niñas y niños que no las han recibido.

Atención a niños con cáncer

Por otra parte, el secretario de Salud del estado informó que a la fecha existen 142 niños en tratamiento por cáncer principalmente en los hospitales de los municipios de Celaya y León, así como en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, los cuales reciben su tratamiento.

Recordó que en fechas recientes hubo una falta de 8 diferentes tipos de medicamentos por un mes por lo que el gobierno del estado llevó a cabo la compra de las claves, aunque aún falta por conseguir tres medicamentos, ya que se necesitan más de 20 claves para hacer las mezclas oncológicas.