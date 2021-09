Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Para el 2022, el Estado de Guanajuato tendrá un incremento de poco más de 2 mil 500 millones de pesos en participaciones federales, lo que representa el 3.4% con relación a este año. No obstante, la entidad tendría menos recursos que en el 2020 en términos reales, señaló el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda.

Así lo informó en la última Junta de Enlace en Materia Financiera con los municipios en donde reiteró que, aún y cuando existe un incremento respecto al 2021, Guanajuato en el 2022 tendría menos recursos; y es que en el 2020 se tenían casi 83 mil millones de pesos de gasto federalizado, para este año en medio de la pandemia fue de 75 mil 783 millones de pesos.

Manifestó que, considerando las perspectivas de los analistas, el gasto federalizado para Guanajuato podría ubicarse en 78 mil 300 millones de pesos, lo que significa un incremento de 2 mil 554 millones de pesos en participaciones, “y sí hay un incremento, pero hay que verlo con esos ojos que venimos de un año pandémico”.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que: “está siendo un año muy complicado y efectivamente habrá un incremento en los recursos que llegan a Guanajuato, pero donde yo creo que tenemos que poner un poco más de atención, con la administración pasada, efectivamente llegaban recursos para otro tipo de proyectos, de esquemas, de convenios que es lo que ya no está llegando, entonces eso es lo que era una válvula de escape muy buena que tenía el gobierno de Guanajuato que no está teniendo por parte de la actual administración y 30 mil millones de pesos no es poca cosa”.

Y es que en su presentación reiteró que en los primeros tres años de la administración actual Guanajuato ha tenido una disminución de recursos federales para diversos proyectos por casi 30 mil millones de pesos que representa más del 52%.

Señaló que Guanajuato ocupa el penúltimo lugar en la distribución de gasto federalizado, a pesar de que la entidad es la sexta economía del país.

Héctor Salgado Banda refirió que de la revisión que se hizo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se prevé destinar en inversión casi el 8% del total del gasto, de este Guanajuato solo tiene el .29% del total de inversión, mientras que casi el 80% se van para la nueva refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Y dijo que, por primera vez, no se advierte inversión federal en Guanajuato para proyectos de construcción ni modernización de carreteras ni caminos rurales.

No habrá más impuestos

Dijo que, ante ese panorama, las alternativas que se han contemplado para enfrentar el próximo año son seguir fortaleciendo los ingresos propios, aunque descartó que se contemplen nuevos impuestos, pues afirmó que ya todos los que se tienen están al máximo.

“Ya no se pueden incrementar los impuestos, ya los tenemos todos al máximo, pero eso ya lo hicimos los años pasados, no, en el presupuesto que viene no tiene propuesta de nuevos impuestos; vamos a esperar lo que ya se hizo el año pasado y el ante pasado con la reforma hacendaria, con diferentes vertientes y diferentes leyes y conceptos, con los cedulares, los de nómina, el impuesto sobre hospedaje, con la tenencia, eso está gestándose, lo que me refiero es que en un par de años, con ese trabajo que hizo el legislativo, de frutos”.

Dijo que está claro que se está recibiendo menos ingresos de la federación y ante ello la única manera de compensarlo es siendo más estratégicos en la parte de ingresos propios, por lo que confió que con la creación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) se den buenos resultados respecto al ingreso del estado.

Pide dejar la casa limpia

El titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración insistió que ante la caída en participaciones federales a los municipios y el panorama adverso que se prevé, las administraciones municipales deberán tener mucha cautela en el uso de los recursos públicos.

Dijo que es vital fortalecer los ingresos municipales, obtener recursos adicionales a través de incentivos y realizar acciones conjuntas de recaudación, verificación y fiscalización, por mencionar algunos puntos.

“Que tengan mucha suerte los que entran, los que salen también, que dejen la casa limpia, que no dejen sorpresas, si hay cosas raras pues denúncienlas a las auditorías correspondientes y decirles que sean administradores, que sean facilitadores, que sus gobiernos municipales y el estatal, lo incluimos que no estorbemos al ciudadano, al empresario, a la sociedad, que ayudemos, como dice el dicho ‘mucho ayuda el que no estorba’, necesitamos ese tipo de modelos de gobierno”.

Buscan acceder al Fondo de Fomento Municipal Desde el 2019 hasta la fecha, 36 municipios han firmado el convenio de colaboración con el Estado para acceder a recursos adicionales de libre disposición a través del Fondo de Fomento Municipal (Fomun) por casi 960 millones de pesos. La titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), Marisol Ruenes Torres, señaló que con la firma de este convenio que se renovará una vez que se dé el cambio de administraciones, se da a los municipios un instrumento que les permitirá diversificar las opciones en cuanto a ingresos, además podrán recibir incentivos en diversas materias. “Se ha tenido la distribución por 958 millones de pesos, estas participaciones obtenidas por este concepto son recursos adicionales por concepto de incentivos que los municipios al firmar este anexo acceden (…) los que hasta el momento tenemos registrados que firmaron este convenio fueron 36 municipios”. Los municipios que no se han adherido al convenio son Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Dolores Hidalgo, Pueblo Nuevo, San Felipe, San José Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarandacuao y Villagrán, de acuerdo con una gráfica presentada en la Junta de Enlace en materia Financiera con los municipios. Marisol Ruenes señaló que las ventajas de firmar dicho convenio es que los municipios podrán recibir apoyo para fortalecer la recaudación del impuesto predial, así como incentivos en materia vehicular, por el cobro del impuesto sobre hospedaje y alcoholes. “En el caso de los incentivos en materia vehicular, de alcoholes y hospedaje, es importante considerar que el incentivo no tiene límite y es directamente proporcional al esfuerzo de fiscalización que ejerza el municipio en las diversas materias (…) importante el trabajo colaborativo para llevar a cabo el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual, al mes de agosto del 2021, tenemos identificado un cumplimiento del POA del 80%”. La funcionaria manifestó que, con el arranque de la nueva administración, se generarán mesas de trabajo a fin de explicarle a los municipios sobre dicho convenio y recordó que el propio convenio establece que cada administración entrante tendrá la facultad de ratificar el que ya tiene y con ello hacer llegar más recursos a sus municipios. Al respecto, el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda exhortó a los municipios que no lo han hecho a que firmen el convenio con el Estado, “es un éxito e incluso la Secretaría de Hacienda, el ex secretario Herrera ha hablado muy bien de este programa”.

EZM