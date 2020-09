Guanajuato supera los 38 mil contagios de Covid

Nayeli García

Irapuato.- La desaparición del Fortaseg agravará el problema de inseguridad en el estado y el único responsable será el presidente Andrés Manuel López Obrador que no termina de entender que con “abrazos y no balazos” no se va a resolver el problema de las violencias y delincuencias del país, y en lugar de ello apuesta a sus “caprichos faraónicos”, señaló el ex secretario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria.

“El presidente en su obsesión de sacar sus proyectos está agravando la situación de inseguridad del país y él será, ya es el primer responsable del número creciente de homicidios, ejecuciones, de secuestros, de extorsiones que hay en todo el país”, señaló el ex funcionario federal.

Juan Miguel Alcántara señaló que retirar este apoyo a los municipios es una gravísima irresponsabilidad del presidente y de todo el gobierno en general, el cual dijo espera que se corrija en la Cámara de Diputados, pues existe el riesgo de que agravar las deficiencias e insuficiencias que tiene los municipios para atender el problema de la inseguridad, sólo para cumplir sus caprichos faraónicos que pueden esperar ante la urgencia de atender la seguridad, la salud y la economía.

El presidente, dijo, se está contradiciendo la estrategia de seguridad que él mismo presentó ante el Senado en donde hablaba de la creación y desarrollo de un modelo nacional de policía de proximidad y justicia cívica, para lo cual destinaría recursos suficientes en el presupuesto de egresos para alcanzar la meta.

“Incumpliría con esa estrategia que fue comprometida ante el senado de la república y de concretarse en la cámara de diputados, implicaría responsabilidades políticas del gobierno de la república”, puntualizó.

Alcántara Soria consideró que el Gobierno Federal aún no entiende el fenómeno de la criminalidad del país en donde loa cárteles se están fortalecimiento, sobretodo el Cártel Jalisco Nueva Generación y todas las mafias y grupos delictivos que se están disputando pulgada por pulgada las rutas del nacomenudeo, las extorsiones, el huachicol, los secuestros, los robos.

“Hay una falta de entendimiento sobre el fenómeno de las violencias y las delincuentes del país se sigue pensando que con los abrazos y no balazos sigue siendo suficiente para contener a los cárteles y a las mafias que se disputan por todo el país los mercados ilícitos”, expuso.

El especialista consideró que no se puede desatender el tema de seguridad para dar suficiencia económica a proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos bocas, el proyecto tras sísmico, que son temas que pueden esperar porque no son tan urgentes como atender la inseguridad, los problemas de salud que hay en el país y la generación y recuperación de empleos tras la pandemia del Covid-19.

LC