Guanajuato supera las 2 mil 500 muertes por Covid19

Fernando Velázquez

León.-Legisladores federales de Morena refutaron el señalamiento del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al asegurar que la Federación sí ha enviado el recurso que le toca a Guanajuato en tiempo y forma, y criticaron que haya decidido salirse de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago).

En conferencia de prensa virtual, la senadora Malú Mícher sostuvo que en todo el mundo, no solo en México, se han disminuido los presupuestos derivado de la contingencia sanitaria de la covid-19.

Además, señaló que el Gobernador al salirse de la Conago y formar parte de la Alianza federalista, mostró que no está dispuesto a colaborar con la Federación.

“Ellos han decidido salirse y romper el pacto federal, no quieren formar parte de un sistema de salud, ellos están llamando a no colaborar con el Gobierno federal, no fue tema del Gobierno, fue tema de ellos, entonces ellos que lo resuelvan, no quieren estar en el Insabi, se quejan de que no les llegan los recursos y sí les llegan, entonces alguien no está diciendo la verdad”, dijo.

En tanto, el diputado federal Miguel Ángel Chico señaló que Diego Sinhue es egoísta al no querer ver que el presidente Andrés López Obrador sí ha apoyado Guanajuato no solo con presupuesto, sino también a través de programas sociales como “Jóvenes construyendo el futuro” y las becas ‘Benito Juárez’.

“No todo tiene que ser dinero que administre el estado, el Presidente ha sido generoso con esos programas sociales para Guanajuato que han permitido reactivar la economía de mucha gente en estos momentos tan difíciles de la pandemia”, declaró.

RC