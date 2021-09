Certificado es insuficiente contra Covid-19

Foto: Cristina Muñoz

–Fernando Velázquez

El infectólogo Alejandro Macías señaló que, desde su punto de vista, no es necesario que en Guanajuato se solicite el certificado de vacunación para ingresar a establecimientos o eventos masivos, como sucede en algunos lugares de Estados Unidos.

Indicó en entrevista que dicho documento no garantiza que una persona no esté contagiada de Covid-19, pues aún vacunado puede ser portador del coronavirus, por lo que entonces no resulta redituable su implementación.

Por ello, sostuvo que lo ideal es mejor enfocarse a que los establecimientos y eventos masivos se lleven a cabo con las medidas sanitarias necesarias, como son: el uso obligatorio de cubrebocas, ventilar los espacios, no permitir tumultos y vigilar que el transporte funcione en condiciones adecuadas.

“Yo creo que habría que enfocarse más sobre la organización del evento, qué distancia habrá entre los asistentes. Yo asumiría que prácticamente todos los asistentes están infectados, es mejor asumir eso, a asumir que voy a detener a los que puedan entrar con el virus porque de todos modos alguien va a entrar con el virus aunque sea con vacuna”, dijo.

En relación con el aforo, Alejandro Macías puntualizó que éste deberá ser limitado y más allá de establecer un porcentaje máximo, sugirió que se calcule una persona por cada cuatro metros cuadrados para asegurar la sana distancia.