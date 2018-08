Guanajuato sube al podio

La caminata y el boxeo también aportan oros en jornada positiva

Agencias

Barranquilla, Col.- Con aportación guanajuatense, México superó las 120 preseas doradas y es prácticamente inalcanzable en el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

La delegación tricolor supera con 40 oros a Cuba su más cercano perseguidor, que llegó a 81 doradas mientras que Colombia se ha rezagado con 65 áureas.

Entre los gandores de oro de ayer, figura el celayense Éder Mejía, quien se colgó la presea dorada por equipos en el triatlón al lado de Rodrigo González y Crisanto Grajales.

Por cuestión de reglamento, Mejía se quedó fuera del pódio individual, ya que un país no se puede llevar las tres medallas, por lo que cedió su lugar al colombiano Brian Moya, quien llegó en cuarto sitio.

“La verdad estoy muy contento, fue muy dura la prueba, me tocó la labor de atacar y frenar al grupo en el que iba, al final ataqué, pero aunque sea un cuarto lugar yo me siento feliz porque hice el tercero y por lo que hicimos como equipo” dijo Éder Mejía.

En el caso de las mujeres también México hizo el 1-2 con Claudia Rivas y Michelle Flipo; así como la medalla de oro por equipos sumando a la mexicana Cecilia Pérez.

Plata irapuatense

En el atletismo, los mexicanos Fernando Martínez y José Eduardo Rodríguez, este último originario de Irapuato, hicieron el 1-2 en los 1500 metros planos de los JCC Barranquilla 2018 para colgarse el oro y plata con tiempos de 3:56:57 y 3:56:70 respectivamente, dejando atrás al colombiano Carlos Sanmartón con 3:56:78.

“Mucha gente me criticó, me dijeron que no iba a llegar aquí, y se me rompe el corazón porque muchos me dijeron que no conseguiría una medalla y aquí estoy”, dijo el guanajuatense.

Por su parte, el experimentado José Leyver Ojeda Blas le dio a México la medalla de oro en los 50 kilómetros de caminata, superando a los rivales colombianos.

Cuatro horas, dos minutos y 45 segundos fue el tiempo de Ojeda, mientras que Jorge Armando Ruiz Fajardo se quedó con la presea de plata, con 4:05:28 horas, y José Leonardo Montaño Arévalo con la de bronce y registro de 4:08:10.

Histórica medalla en box

La mexicana Esmeralda Falcón se apoderó de la presea de oro en la división de los 60 kilogramos del boxeo al imponerse 5-0 a la panameña Elisa Williams Stevenson.

La originaria de Santiago Tulyehualco, Ciudad de México, mostró un desempeño positivo para pasar a la historia del boxeo femenil mexicano en las citas mesoamericanas, luego de lo hecho por Sulem Urbina y Alma Ibarra en la cita de Veracruz 2014, cuando llegaron a la final.

Pierden en ‘voli’

En un intenso juego, México se quedó con la presea de plata en el voleibol de playa masculino al caer 1-2 ante Cuba, aunque mejoraron el resultado de Veracruz 2014, donde lograron el bronce.

La dupla mexicana de Juan Virgen y Lombardo Ontiveros brindó un buen juego; pero Sergio González y Nivaldo Díaz, echaron mano de una efectiva estrategia de bloqueo definido para quedarse el oro con parciales de 21-23, 21-18 y 13-15.

Por su parte, en el voleibol de sala varonil, México dejó escapar la oportunidad de llegar a la final, luego de caer ante Puerto Rico 1-3 en las semifinales con parciales de 27-29, 25-23, 25-15 y 25-22. México ahora buscará subir al podio por el bronce.