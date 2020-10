María Espino

Guanajuato.- En las últimas 24 horas han muerto 4 personas más en la capital guanajuatense a causa de COVID-19, esto de acuerdo al reporte diario de la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato (SSEG) entorno a la pandemia ocasionada por el coronavirus, que al corte de este martes 27 de Octubre acumulan 92 decesos por esta causa en esta ciudad.

Con estas cifras la capital guanajuatense, en las últimas 24 horas, ocupa el segundo lugar en defunciones, sitio que comparte con Salamanca, mientras que la ciudad de León con cinco decesos se coloca en primer lugar de muertes ocasionadas por coronavirus.

La ciudad de Guanajuato, a la fecha, ocupa sexto lugar entre los municipios con más casos de contagio con un total de mil 537 pacientes confirmados.

Las ciudades que más casos registran son León con 16 mil 431, Irapuato con 5 mil 44, Celaya con 4 mil 390, Salamanca con 2 mil 969, Silao con mil 860, Valle de Santiago con mil 121 y San Francisco del Rincón con mil 100; del resto de municipios se mantienen por debajo de los mil casos.

Cabe señalar que, a pesar del aumento de contagios, en la ciudad de Guanajuato en los últimos días también se ha visto un aumento de personas en las calles y en fines de semana llegan más turistas.

Sobre el incremento de contagios y muertes a causa del Covid-19, el Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez exhortó a la población a cuidarse, usar el cubre bocas, evitar asistir a eventos masivos y a no salir a la calle si no es urgente ni necesario.

Díaz recordó que el próximo 1 y 2 de Noviembre estarán cerrados los panteones con el único fin de evitar que la población salga y que no se amontone en un mismo espacio, además exhortó a las autoridades de gobierno municipal y a la población en general a evitar realizar eventos que incentiven aglomeraciones que puedan derivar en un incremento de contagios.

Señaló que contener la pandemia es una tarea tanto de la ciudadanía como de las autoridades, dijo que ante el aumento de pacientes confirmados con coronavirus no se debe buscar responsables más bien acatar las recomendaciones que hacen las instancias de salud encaminadas a frenar la pandemia.

Dijo que basta ver lo que está ocurriendo en otros países como Estados Unidos o Europa en donde están rompiendo récord de contagios y están volviendo a confinamiento, además de considerar que viene la temporada invernal y la probabilidad de enfermar de las vías respiratorias es muy alta que aunado a la pandemia y de no cuidarse los casos se pueden complicar.

“Tenemos que observar lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa (…) la invitación es a que todo hagamos conciencia, no bajemos la guardia, parece que hay hartazgo social ya no queremos hacer caso, pero eso lo único que va a traer en consecuencia es que haya más defunciones que pueden ser evitables; pero si nos cuidamos unos a otros podemos revertir esta tendencia”, expresó Daniel Díaz.

Finalmente invitó a los guanajuatenses a no “normalizar” los contagios, a caer en un conformismo pensando que ya se enfermaron o ya alguien falleció a causa de Covid-19, reconoció que no se puede permanecer encerrados por mucho tiempo pero dijo que cada ciudadano si puede exigirse y hacerse responsable de aplicar las medidas de higiene para evitar enfermar y contagiar a otros.

“Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar contagiarnos, eso está en cuestiones que repetimos constantemente: mantén sana distancia, usen cubrebocas, no se expongan si no es estrictamente necesario (…) no hay una vacuna específica, lo que nos queda es cuidarnos y no normalizar los contagios ni las defunciones”.

