Guanajuato se prepara para enfrentar al ‘avispón gigante asiático’

Guanajuato. – Sin haberse incorporado la totalidad de las observaciones hechas por familiares de personas desaparecidas y colectivos, las Comisiones Unidades de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó el dictamen para la creación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Posterior a la aprobación del proyecto de dictamen, a través de un comunicado, los colectivos Sembrando Comunidad, A tu Encuentro, y Justicia y Esperanza denunciaron que no fueron incorporados el concepto de responsabilidades para el superior jerárquico, tampoco la definición de fosas clandestinas y el Registro Estatal de Fosas, ni el tema de la identificación forense.

Por lo que acusaron que nuevamente no se escuchó a las familias de personas desaparecidas y que el proyecto de dictamen no cumple con las necesidades mínimas para atender de forma efectiva la búsqueda y la investigación de las desapariciones.

No obstante, en entrevista, la presidenta de las Comisiones Unidas, Libia García Muñoz, aseguró que no es competencia del Congreso del Estado.

No se escuchó a las familias

Los colectivos mencionados señalaron que el pasado 27 de abril entregaron a la legisladora Libia García Muñoz las observaciones y sugerencias de modificaciones, en virtud de las deficiencias en las investigaciones y las malas prácticas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además de los conceptos ya citados, los colectivos pedían que se incorporara al proyecto de dictamen un Fideicomiso Estatal de Desaparición; la disposición de cadáveres de personas, geolocalización y resguardo de los registros de cámaras de video públicas y privadas ante la omisión de los agentes de Ministerio Público de realizar diligencias consideras como urgentes y que son básicas en la investigación; así como los mecanismos de búsqueda de personas migrantes desaparecidas.

Se señala que las disposiciones retoman los criterios contenidos en la Ley General, no obstante, indican: “las familias lamentamos que nuestro esfuerzo para aportar la experiencia y el conocimiento sobre las deficiencia del Estado no haya sido considerada por quienes nos deberían representar en el Congreso del Estado”.

No es competencia del Congreso local

Respecto a la denuncia hecha por colectivos, Libia García aseguró que todas las observaciones de los colectivos fueron analizadas.

Señaló que por lo que respecta al tema de responsabilidad superior jerárquico se planteó una sanción penal no obstante dijo que el Congreso local no tiene atribuciones legales para legislar en la materia en virtud de que todo lo que relacionado con delitos en materia de desaparición forzada le competen al Congreso de la Unión; no obstante, lo que si se incorporó en la ley fue un régimen de sanciones administrativas para los servidores pública.

En cuanto al tema de fosas comunes, explicó que no, actualmente no hay a nivel federal una homologación en la definición del concepto y la definición no está contemplada en la Ley General en materia de Desaparición Forzada, aunado a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dado una definición y el propio Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población, ha dado otra definición, por lo que de incorporarla, el estado de Guanajuato correría el riesgo de dejar fuera otros factores.

Y por lo que respecta a la identificación forense, señaló que su incorporación deberá darse en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con la creación del Centro Estatal de Identificación Forense, por lo que anticipó que es probable que se presente una iniciativa de reforma en la materia.

A decir de la legisladora del PAN, más del 90% de los comentarios y observaciones hechas por colectivos, expertos en la materia y familiares de personas desaparecidos quedaron impactados en la ley.

