Colectivos feministas salieron a las calles de varios municipios en una marcha por el aborto legal en Guanajuato

Staff Correo

Guanajuato.- Este miércoles 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, colectivos feministas salieron a las calles por una marcha por el aborto legal en Guanajuato.

Además del llamado por aborto legal, a las protestas también se une el llamado a que mujeres y hombres tengan una educación sexual de calidad. También que haya acceso a anticonceptivos y que se deje de criminalizar a las mujeres que deciden abortar.

Salen a las calles en León

Decenas de mujeres marchan desde la Calzada de los Héroes, este 28 de septiembre, Día de la Lucha por la Despenalización del Aborto. Feministas piden que el aborto sea legal, gratuito y seguro.

Foto: Especial

“La maternidad será deseada, y voluntaria o no será”, gritan feministas.

No te pierdas: Miles de mujeres ‘inundan’ la CDMX por el 28S para exigir aborto legal en México

Acebo mencionar que este martes las diputadas del PAN que integran la Comisión para la Igualdad de Género, impidieron que se llevará a cabo una reunión con el Instituto Nacional de las Mujeres para dialogar sobre el aborto en Guanajuato.

Colectivos alzan la voz en Irapuato

Un grupo de 10 mujeres se manifiestan frente a Palacio municipal para exigir el derecho a un aborto seguro.

Con cartulinas verdes y pintas en el suelo de jardín principal, pugnaron por el derecho de las mujeres a decidir sobre cuerpo.

Te puede interesar: Dañan escalinatas del Teatro Juárez para ‘protegerlo’ de iconoclasia feministas

Foto: Archivo

La puerta de presidencia municipal fue resguardada por una docena de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Guanajuato capital se une a la marcha

Integrantes de la ‘Colectiva Verde Aquelarre’ se manifiestan en Guanajuato capital exigiendo al gobierno la despenalización y legalización del aborto en el estado de Guanajuato.

La Marcha #28S en la ciudad de Guanajuato tiene como punto de reunión y partida las escalinatas del Teatro Juárez. Ahí, los colectivos feministas muestran pancartas en sus manos en las que se leen exigencias para legalizar el aborto.

Del Teatro Juárez avanzaron hacia Plaza de la Paz, callejón del Estudiante, calle Pocitos hasta llegar a la explanada de la Alhóndiga de Granditas y de ahí regresaron por Avenida Juárez hasta el Teatro Juárez.

Foto: Especial

Colocan tendedero de aborto

Como parte de la marcha por el aborto legal en Guanajuato, los grupos feministas instalaron en el Jardín Unión un ‘Tendedero de Experiencias de Aborto’ en las inmediaciones del Jardín Unión. En él se colocaron diversos papeles en los que se plasmó la historia de distintas mujeres que narran su experiencia al haber abortado.

“Yo aborté, no me desangré, no me morí y no me arrepiento. Será Ley”. “El año pasado me embaracé y no quería estarlo; sentí miedo y frustración, pero también alivio porque sabía que podía decidir y mi decisión de abortar siempre fue clara desde un inicio”. “Realicé mi aborto con todas las indicaciones y medidas correspondientes. Aunque no fue exitoso y tuve que ir al médico, quiero que todas las mujeres puedan tener acceso a la interrupción de su embarazo de manera segura e informada”.

Cabe señalar que afuera del Teatro Juárez, para prevenir afectaciones al recién remodelado recinto, fueron instaladas protecciones de madera que resguardan el inmueble en toda la parte frontal desde las escaleras para impedir que las feministas pudieran hacer algún tipo de pinta.

EZM

Lee también: