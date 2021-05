Guanajuato: se omitió protocolo con gatitos ‘por confianza’

Gilberto Navarro

Guanajuato.- La controversia por la muerte de cinco gatitos que fueron abandonados en un costal en La Venada continúa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, afirmó que estos fueron entregados al exencargado del Centro de Control y Atención Animal (Cecaa), pero en su consultorio privado.

En días pasados, la directora de Salud Municipal, Minette Rodríguez, afirmó que se absolvió a Juan Pablo Rodríguez, en ese entonces encargado del Cecaa por la muerte de los gatitos, ya que los policías no los pusieron bajo resguardo del funcionario de manera oficial.

Por esta situación, el caso se turnó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyo titular explicó que los gatitos se entregaron a Juan Pablo Rodríguez, en su consultorio particular, ya que, por el horario, ya no se encontraba en funciones el Centro de Control Animal.

“A las 4:00 de la tarde no hay quien te reciba en el Cecaa; se tiene que ir a la veterinaria del encargado de ese entonces para que reciba los animales, así fue, se le entrega a esta persona, son tres elementos de Policía Ambiental los que refieren la entrega, con fotografía de inicio, el traslado, y se le dejan en custodia”.

Explicó que “por la confianza” que se tiene no llenaron los formatos oficiales de entrega/recepción de los animalitos que murieron.

“Se llegó al Cecaa, Juan Pablo no está; el veterinario te dice ‘entrégamelo en tal lugar, yo lo recibo’, entonces se lo entregaron en su espacio particular y no hubo registro, a veces como por la confianza”.