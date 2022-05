Otra vez: Reparto de utilidades estaría en riesgo por secuelas de la pandemia

El reparto de utilidades para muchos empleados de Guanajuato está en riesgo, debido a que muchas empresas aún no logran estabilizarse tras la pandemia

Jazmín Castro

Guanajuato.- Este año, otra vez, los empleados corren el riesgo de no recibir el pago de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), debido a las secuelas económicas que dejó la pandemia por la COVID-19.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales del Bajío (Concamin), Ismael Plascencia Núñez, dio a conocer que todos los sectores se vieron afectados por el Coronavirus, por lo que será complicado para los empresarios repartir utilidades.

“Es complicado porque venimos de una pandemia y la realidad es que los negocios no han estado bien. Eso también… al no estar bien no se tiene una utilidad y no hay reparto”, resaltó.

No obstante, explicó que las empresas que si se recuperaron no tendrían por qué realizar malas prácticas y negarle el derecho a los trabajadores, pues se debe cumplir con la ley.

El empresario detalló que actualmente existen muchas empresas que sobrevivieron a la pandemia y continúan esforzándose por no irse a la quiebra, por lo que considera que esos negocios son los que podrán cumplir con el PTU.

“Al estar sobreviviendo, pues no tienen prácticamente nada de utilidad (…) existe algunos que les ha ido muy bien y hay otros que les ha ido muy mal, y otros que ya desaparecieron”, resaltó.

Por ejemplo, dijo que hay sectores que no se pueden negar a dar el reparto de utilidades porque sí tuvieron un crecimiento en sus ventas o clientes, como los hospitales o las funerarias.

Aunque no ahondó en detalles, Plascencia Núñez recordó otros sectores que sus ventas se fueron a pique y en este 2022 están subiendo lentamente.

