Guanajuato registró 20 % de homicidios nacionales este fin de semana; se trabaja en ello: AMLO

Redacción

Monterrey.-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las empresas que controlan el mercado de medicamentos se tienen que acostumbrar a la nueva realidad de su administración en la que, afirmó, ya no hay corrupción, por lo que deben actuar con rectitud e integridad.

“No querían dejar el negocio y no quieren dejar de robar, pero se tienen que acostumbrar a la nueva realidad, ya no hay corrupción, todos a portarnos bien, a actuar con rectitud e integridad”.

En la Macroplaza, sin hacer referencia a la marcha contra la violencia que se desarrolló en la Ciudad de México y ante beneficiarios de los programas de Bienestar, el presidente comentó que hay mucha polémica en el sector Salud por la corrupción, pues, señaló, hasta se robaban el dinero de las medicinas y lo que se tenía que usar para los enfermos.

El mandatario dijo que su gobierno ya estableció el sistema de salud gratuito, aunque reconoció que no será fácil echarlo a andar porque hay resistencias.

El Ejecutivo salió en defensa del mandatario local ya que fue recibido con abucheos, silbidos y al grito de “¡Fuera, fuera, fuera!”. “Debo decirlo frente a todos y frente al Ejecutivo federal: me atreví a competir por la Presidencia y reconozco el triunfo de López Obrador. Fue capaz de convencer a la mayoría de los mexicanos y es de hombres norteños también reconocer cuando uno no logra la simpatía de los ciudadanos. Mi mamá me parió así”.

Agregó: “Sé que ustedes están aquí, algunos enojados conmigo, puedo entenderlo, sí, está bien, está bien, pero, Presidente, no es fácil ser gobernador independiente, no es fácil, no es sencillo”.

G.R