Guanajuato registra mil 246 casos positivos y 78 muertes en solo 48 horas

Jazmín Castro

Guanajuato.- La demanda de plasma sanguíneo para pacientes con COVID-19 ha incrementado; sin embargo no todos reaccionan al tratamiento, pues cuatro personas fallecieron porque no les funcionó.

El director del Centro Estatal de Medina Transfusional (CEMT), Gerardo Torres Salgado, explicó que, de 58 personas recuperadas, solo 20 han recibido el tratamiento y cuatro fallecieron.

“La demanda está muy incrementada, dado que estamos en un periodo de crecimiento de la epidemia y en ese sentido sí hay muchos pacientes hospitalizados. Respecto a la aportación de plasma de la ciudadanía, realmente en Celaya apenas estamos iniciando esta semana en los bancos de sangre de la Secretaría de Salud, entonces esperamos un incremento de la captación en Celaya”, resaltó.

Tratamiento experimental

Aclaró que dicho tratamiento es experimental, “no es un tratamiento que este demostrado, ciertamente cada vez hay más evidencia científica de que puede ser útil, pero no está al 100% demostrado y en ese sentido lo que estamos haciendo un protocolo de investigación, y la gente no debe considerar como que esta enfermedad se va curar con plasmas, porque no hay plasmas para todos”, reiteró.

El especialista dijo que se está haciendo un protocolo de investigación y esperan que en próximas semanas se incremente la donación de plasma.

Torres Salgado, informó que la donación de plasma tiene que cumplir características como haber tenido síntomas de la enfermedad, así como la prueba positiva de la misma, ser mayor de edad pero no pasar los 65 años de edad.

Además contar con condiciones de salud favorables y no contar ya con los síntomas de COVID, en casi un mes.

