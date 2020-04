Guanajuato rebasa ya los 100 infectados; Salamanca es primer lugar en casos activos

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – En lugar de considerar la posibilidad de endeudar nuevamente al estado para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como lo propuso el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo debe ‘apretarse el cinturón’ y hacer reajustes al presupuesto estatal. Así lo señaló el diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo.

Mencionó lo siguiente: “Más deuda no, más bien que el gobierno del estado se apriete el cinturón, que no lo está haciendo a diferencia del gobierno de México que está haciendo ajustes presupuestales, el estado no lo está haciendo, mejor pedirle al gobernador que reduzca el salario a los altos funcionarios, que muchos de los privilegios de los que gozan o la totalidad de los mismos se supriman y ese recurso se redirecciones a apoyar a las micro y pequeñas empresas”.

Así lo señaló luego de este lunes entregó al Congreso del Estado un oficio a cada uno de los diputados locales para que donen al menos el 50% de su salario para apoyar durante la contingencia sanitaria a personas de escasos recursos, a personal médico o a las Mipymes.

El legislador también hizo entrega a la Junta de Gobierno y Coordinación Política de un oficio en el que pide que la entrega de ese recurso, que corresponde al salario mensual de los diputados, sea susceptible de fiscalización para evitar simulaciones.

Señaló lo siguiente: “Eso implicaría que se diera la debida transparencia y la certeza de que el recurso está saliendo del recurso de nuestro bolsillo y se está entregando a quien de verdad lo necesita, así podemos evitar simulaciones, y sobre todo que la gente tenga claridad que sí se está haciendo bien”.

Dijo que además pidió que se le retuvieran las dos quincenas de abril, por que donará un mes de su dieta para la adquisición de 200 despensas que entregará a familias de escasos recursos para que puedan hacer frente al periodo de aislamiento por la contingencia sanitaria.

G.R