Guanajuato, presente en Barranquilla 2018

Notimex

CDMX.- Guanajuato tendrá participación en más de la mitad de las disciplinas en que se compite en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, así lo dio a conocer Isaac Piña, director general de la Comisión del Deporte de Guanajuato (Code).

La delegación guanajuatense, estará compuesta por más de 30 elementos, en 17 de las 36 disciplina, cuyo objetivo será superar la marca de 31 medallas obtenidas en Veracruz 2014.

El hockey sobre pasto será la disciplina que más elementos aporte para la delegación de México con 10 atletas, tiro Deportivo con ocho y ciclismo aportará cinco deportistas, siendo Salamanca, León y Celaya las entidades con más representantes.

Hasta el momento están clasificados por parte de Celaya: Liliana Ibáñez y Andrea Mariscal, de natación; Cecilia Ramírez, de rugby; y Éder Mejía de triatlón. Por la capital guanajuatense, Luis Emilio Morales de tiro deportivo y Gilberto Palafox de tiro deportivo.

Por la ciudad de León están clasificados hasta el momento Daniel Vargas, de atletismo; Ignacio Prado, de ciclismo; Salvador Oñate y Luis Alejandro Plasencia, de ecuestre; Guadalupe Saavedra, de handball; Cinthia de la Rue, de karate; Alfonso Manrique, Sofía Hernández, Gabriela Martínez y Rosa María Zúñiga, de tiro deportivo; además de Jorge Luis Quiñonez, de voleibol.

Salamanca tiene clasificados a María Guadalupe Correa, Marlet Cristina, Fernanda Oviedo, Karen Orozco, Cindy Correa, Arlet Estrada, Édgar García, Roberto García, Luis Joaquín González y Daniel Rangel, todos de hockey sobre pasto; además de David Pérez de tiro deportivo y Guillermo de Campo que participará en ecuestre.

Los deportistas de CNAR y CDOM que aportará Guanajuato serán siete; Arturo Quintero de boliche, como una carta fuerte, además de Iliana Lomelí en la misma disciplina.

En ciclismo de montaña José Gerardo Ulloa y Mónica Vega representarán al estado, mientras que Darío Ibarra en esgrima, Antonio Vásquez en levantamiento de pesas y Fernanda Dinorah Ceballos en remo.

De la Rue se ve en Tokio

Notimex / Guadalajara

La karateca, Cinthia de la Rue, aseguró que llegará a Barranquilla bien preparada y con motivación para iniciar con el proceso olímpico rumbo a Tokio 2020, pues por primera vez su deporte será considerado en la justa olímpica.

“La verdad que en niveles muy fuerte, todas ellas ya han competido a nivel panamericano, sin embargo eso no me resta, me siento muy fuerte y muy bien, me he estado preparando durante mucho tiempo y creo que al final el trabajo duro combinado con el talento y la trayectoria que ya llevamos es lo que nos va ayudar a llegar al pódium; estoy contenta y motivada por formar parte de esto”, dijo de la Rue.

Así mismo, la deportista guanajuatense, aseguró que siempre habrá cosas por mejorar, por lo que a la par de sus entrenadores buscarán pulir detalles en lo físico, por lo que la fuerza, potencia y velocidad serán fundamentales rumbo a los Centroamericanos.

“Tengo un entrenador de Tijuana que la Conade y la Federación Mexicana de Karate están planeando llevarme previo a los Juegos de Barranquilla, donde queremos pulir los detalles que creemos que son los que me podrían dar la victoria en comparación con mis otras rivales”, añadió.