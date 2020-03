Guanajuato permanece sin casos confirmados de coronavirus

Staff Correo

Irapuato.- Nueve guanajuatenses que presentaban síntomas de resfriado y que estaban bajo análisis al sospecharse que podrían ser portadores del Covid-19, fueron descartados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública en coordinación con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE).

Por medio de un comunicado, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, anoche confirmó que Guanajuato se encuentra en una etapa de fase uno, lo que significa que no hay casos positivos de Covid-19 y todavía no existe una transmisión comunitaria, a diferencia de otras partes del país en donde ya se han confirmado 26 casos positivos y 125 mil casos en todo el planeta.

Aclaró que al tener solo tres pacientes en estudio no existe necesidad de suspender clases, ni eventos masivos, o públicos; sin embargo, reconoció que el panorama puede cambiar en cualquier momento.

Advirtió que los comunicados que han lanzado instituciones como el Tecnológico de Monterrey, acerca de la cancelación de clases, son responsabilidad de esas instituciones, en el caso de la suspensión del Guanajuato Open, reiteró que fue una determinación del comité organizador que radica en un país donde tienen más casos positivos.

Además, informó de la creación de una página web, coronavirus.guanajuato.gob.mx, en la cual se actualizará información relacionada con los posibles brotes y/o avance de casos en el estado.

El gobierno estatal anoche reiteró que lo que todas las actividades ciudadanas, públicas y eventos masivos como el World Rally Championship, pueden continuar sin contratiempos.

Hasta este momento la Secretaria de Salud tiene sólo casos analizados como sospechosos de Covid-19, más no confirmados, por lo que de acuerdo al protocolo de vigilancia epidemiológica, no hay razón para suspender eventos públicos.

Adelantó que durante el Rally, no se llevarán a cabo sesiones de firma de autógrafos en sus áreas de servicio; como medida de prevención se implementarán cercos sanitarios en las zonas de competidores, medios de comunicación y espectadores; no se llevarán a cabo las conferencias de prensa “Meet the Crews”.

