Victoria padre de Adilene, migrante desaparecida, espera su regreso

Enrique Pérez.- Adilene fue a Estados Unidos para poder reunirse con su madre y hermanas, sin embargo, desde el pasado 24 de marzo su padre, Jaime Juárez, perdió comunicación con ella.

Por lo anterior, la Secretaría del Migrante, a cargo de Juan Hernández, informó que están brindando apoyo a los familiares de Adilene Saraí Juárez Arredondo, de quien se tuvo un último contacto en la ciudad de Acuña, Coahuila.

Jaime Juárez contó a Correo que al enterarse de la desaparición de su hija, primero acudió con el presidente municipal, Juan Diego Rincón, para pedir ayuda y poder localizarla.

En presidencia dejó un papel con los datos de su hija, por lo que el titular de la Secretaria del Migrante, Juan Hernández, lo contactó para ofrecerle el apoyo de búsqueda.

Adilene, la migrante desparecida, dejó Victoria para ir a Estados Unidos, pero desde el 24 de marzo, sus familiares ya no supieron de ella

Sin embargo, hasta el momento solo le ha comentado que no se ha tenido éxito: “Hasta ahorita no han encontrado nada, en hospitales o en algún lugar”, resaltó.

El último paradero de Adilene

Señaló que la última persona que vio a su hija, fue una sobrina en la ciudad de Querétaro, estado donde trabajaba, de ahí partió a Estados Unidos.

De acuerdo con Jaime, Adilene dejó a su nieto, por lo que no se dio cuenta con qué personas pudo partir al país vecino.

Jaime Juárez subrayó que uno delos motivos que la orillaron a irse a Estados Unidos fue para poder alcanzar a su mamá y hermanas.

“Ella no quería que supiera que se quería ir, pues no le hubiera permitido irse, pues se encontraba bien trabajando en Querétaro y no era necesario irse a Estados Unidos”, mencionó.

Para finalizar, manifestó que espera encontrarla, por lo que también su mamá y hermanas se encuentran buscándola en los Estados Unidos.

