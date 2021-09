Y no se quieren vacunar

Foto: Archivo

Por desidia o por no creer en las vacunas, alrededor de 15 empleados del Legislativo no acudieron a inmunizarse contra la Covid-19. En total son 320 trabajadores, pero entre ellos se encuentran quienes no pudieron acudir por el plazo entre la enfermedad y la aplicación de la vacuna.

De los 274 trabajadores que se vacunaron, 171 ya tienen sus esquemas completos, es decir con primera y segunda dosis, mientras que 103 están a la espera de recibir la segunda dosis, finalmente 15 personas no fueron vacunadas.

No es garantía

Mientras que, entre los guanajuatenses no vacunados, la incidencia de contagios se eleva hasta el 34 por ciento, entre quienes ya tienen el esquema de vacunación completo disminuye al 13 por ciento y solo uno de cada 10 requirió hospitalización.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, hasta ahora se tienen detectados 3 mil 700 pacientes infectados con antecedente de vacunación, 2 mil 120 con solo la primera dosis y 1 mil 580 con esquema completo.

a incidencia de contagios entre personas con esquema de vacunación completo en Guanajuato es de solo el 13 por ciento, y del 25 por ciento entre quienes solo tienen la primera dosis, lo cual es menor a lo que se presenta entre las personas que no tienen una sola vacuna, que es del 34 por ciento.