Aseguran a Guanajuato con buena infraestructura hospitalaria

Con el objetivo de supervisar que los hospitales COVID de Guanajuato cuenten con el personal médico, materiales y equipamiento necesarios, el gobernador Diego Sinhue realizó una visita a los estos centros.

Ante el incremento mundial de contagios y muertes por la pandemia, Guanajuato está preparado con el mejor sistema de salud de México, ejemplo de ello, es el antiguo Hospital Regional de León, que fue el primer hospital especializado del país, para pacientes con Covid-19.

Además, Guanajuato fue reconocido como el estado con el mejor manejo de la pandemia de todo México, de acuerdo a un estudio de Citibanamex.

El Mandatario Estatal seguirá en próximos días con más supervisiones. Hasta el momento ha visitado el Hospital General de León, el Hospital COVID y el Hospital Móvil, en donde además de verificar las necesidades de materiales y equipamiento, tiene un acercamiento directo con usuarios y personal médico.

En estas visitas, el gobernador estuvo acompañado por el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez y por el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Sergio Ángel Sánchez García, Comandante de la XVI Zona Militar.

El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) cuenta con 44 hospitales con personal y equipamiento para la atención de pacientes COVID. A estos se suman los habilitados por la SEDENA, PEMEX, ISSSTE y el IMSS.

“Aquí, en Guanajuato, seguimos combatiendo esta pandemia en todos los frentes, para proteger los empleos, reactivar la economía y, sobre todo, cuidar la salud. Por eso, quiero hacerles un llamado a no bajar la guardia; hoy más que nunca, hay que redoblar las medidas de prevención. Nos enfrentamos a la variante Delta, que es muy contagiosa y peligrosa, pero estamos listos y preparados para contener esta tercera ola de contagios, nuestro sistema de salud está listo para atenderte de ser necesario, pero lo mejor es no contagiarse y no enfermarse”, dijo.

Por otro lado, Diego Sinhue hizo un llamado a la población a mantener las medidas sanitarias como el lavado frecuente de manos, uso cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia y en la medida de lo posible, quedarse en casa.

Estas medidas, puntualizó, son necesarias para que Guanajuato siga avanzando en la reactivación de la vida económica y social.

En Guanajuato se han aplicado más de 3 millones de vacunas COVID, por lo cual, las autoridades de salud, exhortan a la ciudadanía que aún no lo ha hecho, acuda a vacunarse.

Actualmente el Semáforo Estatal de Reactivación, se mantiene en Amarillo hasta el 15 de agosto, la entidad presenta un acumulado de 11 mil 414 defunciones, 141 mil 475 casos confirmados, 127 mil 076 casos recuperados, 141 mil 319 casos de transmisión comunitaria, 1 mil 065 casos en investigación y 194 mil 779 descartados.