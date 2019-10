Guanajuato no volverá a sufrir desabasto de gasolina: Diego Sinhue

El mandatario estatal reiteró que Javier González del Villar, director de logística de PEMEX confirmó que no existe ningún problema de escasez de gasolina

Lulú Vázquez

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que en el estado no se va a volver a presentar una situación de desabasto de gasolina, en virtud de que existen reservas de combustible.

Lo anterior luego de que tras un rumor difundido el miércoles por la noche sobre un presunto desabasto de combustible, provocó que en León y otros municipios comenzarán a realizar compras de pánico.

El mandatario estatal reiteró que Javier González del Villar, director de logística de PEMEX confirmó que no existe ningún problema de escasez de gasolina.

“Al contrario, no estamos ocultando nada, hay reserva, todos los depósitos están llenos, no hay ningún problema, claro, al generarse las compras de pánico tal vez en alguna gasolinera se acabaron el combustible pero en lo que llega no pasada nada, hay reserva”.

Explicó que en Guanajuato ya no se vivirá la situación que se presentó en enero ya que a inicios de año solo 28 de 600 gasolineras le compraban combustible a Texas y la gran mayoría le compraba a PEMEX. No obstante a la fecha ya más de 150 gasolineras compran a diferentes marcas.

“No sucedería una situación igual donde si cierran el ducto se colapsarían las gasolineras que fue lo que nos pasó, segundo anteriormente en enero no recibíamos por ferro tanques solo por ductos”.

Aunado a ello mencionó que en Irapuato ya se habilitó la terminan para recibir a los ferro tanques, “el ducto no es la única opción, es falso que hayan cerrado el ducto, pero si lo hubieran cerrado no pasaría lo mismo que en enero”.

Pidió a la ciudadanía que confíen en la información que emiten las autoridades, “cuando informamos es porque traemos el contacto directo de la información”.

