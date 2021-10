Fernando Velázquez

Guanajuato.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, advirtió que ya no llegarán al estado vacunas de otras marcas para aplicar primeras dosis, por lo que subrayó que quienes todavía no reciben una, deben acudir a recibir la Sputnik V para que no se queden esperando otras que no habrá.

Lo anterior, luego de referir que hay guanajuatenses que parecieran estar esperando a que lleguen dosis de otras farmacéuticas para iniciar su esquema de vacunación, cuando eso no sucederá.

“Ya no habrá más primeras dosis de otras marcas, ni Pfizer, ni AstraZeneca; la única que tenemos disponible en este momento para rezagados es la Sputnik, hay que aprovecharla, esta es la vacuna que nos enviaron, es una vacuna que sí confiere inmunidad, protege contra casos graves y la posibilidad de morir”, afirmó.

Actualmente la Secretaría de Salud de Guanajuato, en conjunto con el IMSS e ISSSTE, aplican primeras dosis de Sputnik a mayores de 18 años en 16 municipios: León, San Miguel de Allende, Comonfort, Celaya, Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Pénjamo, Guanajuato, Salamanca, Irapuato, Silao, Dolores Hidalgo, San Felipe, San Luis de la Paz y San Francisco del Rincón.

