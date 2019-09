Guanajuato no necesita la Ley de Amnistía: DS

El gobernador aseguró que la entidad tiene un excelente sistema de defensoría civil y penal público, por lo que quienes la están pagando es porque hicieron algo

Karla Silva

Silao.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se dijo en desacuerdo con que en Guanajuato pudiera aplicarse la amnistía, debido a que la entidad cuenta con uno de los mejores sistemas de defensora civil y penal pública.

En recientes días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la Ley de Amnistía promovida por su gobierno, se enfoca a “gente humilde” que no recibió un adecuado apoyo, personas que fueron detenidas por delitos no graves y no tuvieron una defensa adecuada.

Al respecto el mandatario estatal señaló: “yo no estoy de acuerdo en Guanajuato por una sencilla razón: Guanajuato tiene una de las mejores defensorías civiles y penales gratuitas de nuestro país, tenemos un sistema judicial muy bueno con el menor índice de impunidad en todo el país, entonces yo creo que en Guanajuato, lo he dicho, ‘El que la hace la paga’, y yo no estoy de acuerdo”.

Reconoció que la Ley de Amnistía habrá de aplicarse en delitos federales, sin embargo en lo local, no coincidió: “Es importante que en Guanajuato se siga aplicando la ley y el Estado de Derecho, y el que la hizo la paga”.

Comentarios

Comentarios