Guanajuato necesita trabajo de inteligencia y no solo patrullaje: Sophia Huett

Nayeli García

Irapuato.- La comisionada de Seguridad, Sophia Huett consideró que el Gobierno Federal privilegia más los patrullajes y la presencia territorial, cuando lo que se requiere es de un verdadero trabajo de inteligencia para contener la expansión de las organizaciones criminales, pues por más detenciones que haga Guanajuato si no son vinculadas a procesos a nivel federal será un trabajo inacabado.

Ante las críticas y señalamientos realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo sobre el incremento de la violencia en el estado y su posible colisión con grupos delictivos que le impiden bajar la delincuencia, Sophia Huett, dijo no poder opinar en el ámbito político, pero en el tema de seguridad, señaló que la inseguridad no es un problema que nació en Guanajuato y todos tienen responsabilidad.

“México tiene una gran flujo de armas de fuego, México tiene actualmente la expansión de organizaciones criminales que pareciera ser que no están contenidas por una autoridad federal, en el caso particular de Jalisco y mientras esto no exista o no ocurra, hoy es Guanajuato, pero también es Michoacán, también es Querétaro, y también es Morelos, no podemos tener una organización o varias organizaciones que están buscando territorio y cualquier estado del país puede estar en el escenario que hoy está Guanajuato”, comentó.

Dijo que hace falta mayor investigación, pues aunque el Estado investiga a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el estado además de delitos del fuero común, hay de índole federal que deben de ser indagados.

“No solo es una responsabilidad del Estado sino es una responsabilidad de cada uno de los ámbitos de competencia, así como el Municipio tiene la suya, el Estado tiene la suya y la Federación tiene la suya, por más que el Estado continúe deteniendo personas sino hay una vinculación a procesos federales, pues es un esfuerzo inacabado”, puntualizó.

Huett consideró que hace falta retomar los cuerpos de inteligencia que por muchos años realizaron detenciones importantes, y no apostar todo a los patrullajes.

“Necesitamos una especialización o retomar los cuerpos de inteligencia que por muchos años realizaron detenciones de alto impacto, y que pareciera ser que a nivel federal el día de hoy se privilegia el patrullaje y la presencia territorial cuando lo que se debe de hacer es afinar las labores de investigación e inteligencia”, indicó.

