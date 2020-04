Guanajuato mantiene su movilidad a la baja

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – Frente a la pandemia por Covid-19, se estima que en este año el estado deje de recibir alrededor de 700 millones de dólares por concepto de remesas, lo que significaría una reducción del 20% en relación con lo recibido en el 2019 que fue de 3.3 mil millones de dólares. Así lo informó el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández.

Aunado a ello, señaló que, de acuerdo con las proyecciones de expertos ante la contingencia sanitaria, se proyecta un retorno de 150 mil y 250 mil guanajuatenses por la pérdida de empleos en los Estados Unidos

En reunión virtual con los diputados integrantes de la Comisión de Atención del Migrante, el funcionario estatal dijo que la posible reducción en el envío de remesas impactará de manera significativa a un total de 10 municipios del estado considerados de alta prioridad por la cantidad de recurso que reciben por este concepto.

Detalló que se trata de los municipios de Jerécuaro, San Diego de la Unión, Santiago Maravatío, Huanímaro, Manuel Doblado, Xichú, Apaseo el Alto, Tarimoro, Pueblo Nuevo y Yuriria, con los cuales se dará apoyo inmediato bajo una estrategia de 80-20, es decir 80% de los recursos enfocados a ayuda alimentaria y en apoyo de repatriación de cuerpos, y un 20% en capacitación a los migrantes en retorno.

Esta estrategia comenzó a aplicarse del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de julio al 30 de septiembre, se invertirá la estrategia 20% de los recursos para ayudas alimentarias y repatriación y 80% de capacitación.

Juan Hernández explicó que también se calificaron a un total de 24 municipios como prioridad media y 12 con baja prioridad en donde también se estarán aplicando acciones de apoyo.

Se esperaría retorno masivo

Respecto a las proyecciones de reporte masivo de guanajuatenses a consecuencia de la pérdida de empleos, el funcionario estatal manifestó que no significa que será de esta forma no obstante así ha sido estimado: “por lo que sucedió en otras épocas cuando también se perdieron empleos, puede ser que esto no suceda”.

Refirió que a la fecha se tiene conocimiento del retorno de 167 migrantes, aunque se desconoce si han regresado una cantidad mayor.

A decir de Juan Hernández, en caso de que se dé un retorno masivo, sería todo un reto atenderlos, en virtud de la crisis económica por la que se atraviesa; sin embargo, se plantean estrategias como la creación de sus propios negocios para generar auto empleo.

Los casos por coronavirus

Por otra parte, detalló que de los reportes que se tienen por las autoridades federales, así como clubes de migrantes, al momento cinco guanajuatenses han fallecido por Covid-19 en Estados Unidos, hay 23 migrantes contagiados y cinco casos sospechosos.

Y en cuanto a los guanajuatenses varados en otros países, informó que a la fecha hay 20 varados, 83 que regresaron, 5 que decidieron quedarse, y en total se han atendido a 108.

G.R