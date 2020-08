Guanajuato figura en el grupo líder del sector de manufacturas

Onofre Lujano

Acámbaro.- Los empresarios del ramo de las papelerías externaron que las ventas están muy por abajo en relación con el año pasado, pero van esperar un poco mientras los padres de familia se van acomodando con las listas de útiles escolares donde inician ya las clases en forma virtual.

Dos de los integrantes de este grupo, Mario Solís Pantoja, encargado de tiendas y Mario Solís Tejeda, propietario de papelería, explicaron “esperamos que haya afluencia más tarde, porque antes daban las listas de útiles escolares antes de arrancar el ciclo, ahora van entrar a clases de manera no presencial y poco a poco les van ir requiriendo los útiles por lo que van desfasados”.

Mario Solís Pantoja, mencionó que esta pandemia ha traído afectaciones como todo el comercio en general, con bajas ventas y “hemos estado tomando nuestras precauciones en todos los aspectos, como los financieros y en lo que más nos ha pegado es nuestra plantilla”.

Recordó que para estas fechas se contrataba personal para la temporada, “lamentablemente ahora no ha sido posible y estamos con el personal solamente de planta, no ha habido contrataciones extraordinarias, afortunadamente no hemos despedido a personal, pero si para estas fechas apoyaban gente o jóvenes que estaban haciendo su servicio social y ahora no ha sido posible contratar ese personal que nos ayuda por temporada alta”.

Indicó que los que están en el giro de papelerías “hay que apoyar a la ciudadanía dando buen servicio y buenos precios, lo mejor que tenga uno en manos, pero si apoyarnos como ciudadanía, actualmente el gobierno municipal ha estado pendiente del comercio local, lamentablemente los recursos se ven también limitados y nos ha pegado a todos incluyendo al gobierno”.

Por su parte, Mario Solís Tejeda informó que es increíble cómo se ha tenido que vivir con esta pandemia, donde afortunadamente el sector financiero como son los bancos y el Seguro Social “nos apoyan, de otra manera no hubiera sido posible esto, nuestros ahorros ya se acabaron y estamos en números rojos, es real, hemos subsistido por la gracia de Dios, esto ha sido pesado como nadie lo esperaba, no tenemos estrategias para solventar algo así”.

LC