Guanajuato está preparado para atender caso de coronavirus si paciente da positivo: Sinhue

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada local del PRD, Claudia Silva Campos, aseguró que no renunciará a las filas del Partido de la Revolución Democrática, esto luego de que el pasado miércoles se anunciara la salida del instituto político de al menos 50 militantes de Acámbaro incluido su hermano Gerardo Silva Campos.

En entrevista vía telefónica, la legisladora local rechazó tajantemente que dejará el partido y por lo tanto que se vayan a dar movimientos al interior del Grupo Parlamentario del PRD como lo anticipó ayer por la mañana Carolina Contreras Pérez, integrante de la dirigencia estatal del partido del sol azteca.

Aclaró: “En la renuncia de más de 50 ex compañeros a las filas del PRD, incluido mi hermano Gerardo Silva, no estuve yo presente porque no comparto la idea de retirarme de las filas del PRD (…) no me retiro, no soy yo una de los tantos que están manifestando su renuncia”.

Negó además que a inicios de año haya manifestado a través de Gerardo Silva que el partido ya no contaba con su respaldo como lo señaló Carolina Contreras Pérez, integrante de la dirigencia estatal del partido del sol azteca.

El miércoles, cuando se dio el anuncio de la renuncia de 50 militantes, fue Gerardo Silva quien dijo que, en el caso de los regidores de Acámbaro, Alma Alejandra Molina Almanza y Salvador Albarrán quedarían como regidores sin partido y que, en el caso de Claudia Silva, quedaría pendiente su renuncia.

No obstante, ella señaló: “somos hermanos, Gerardo Silva es mi hermano, pero no por ello él va a determinar o a decidir sobre mi persona (…) no tendría por qué hablar otra persona sobre mí”.

G.R