Guanajuato está por debajo de la media nacional en accidentes laborales: STPS

Nancy Venegas

Irapuato.- Sin especificar cifras, Marco Antonio Rodríguez Vázquez, subsecretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que Guanajuato se encuentra debajo de la media nacional respecto al índice de accidentes laborales.

La industria de la construcción y tiendas de autoservicio, son los sectores que registran mayor incidencia de accidentes en centros laborales.

“Estamos muy por debajo de la media nacional en incidentes y accidentes, –cifras- no lo tengo a la mano, si lo revisé pero no los tengo en la mente, no quiero presumir algo que no. Los datos está en la página quien recopila la información son dos instituciones, la Secretaría del Trabajo, que está en su página en la parte de transparencia y la otra es el Seguro Social”, dijo Rodríguez Vázquez, sobre las estadísticas de accidentes laborales ocurridos en Guanajuato de enero a la fecha. “Por lo regular los accidentes no son tan graves en la industria de la construcción, son mucho menores como la industria minera qué son los más graves pero con menor incidencia”, explicó.

“Hay una norma que nació en Guanajuato, van a ser 10 años en julio, que es la Norma para tiendas de autoservicio, son los dos sectores de los que están muy altos a nivel nacional, en las tiendas de autoservicio son accidentes muy sencillos pero que cuestan mucho a las empresas. La mayoría de los accidentes no son onerosos en cuanto a vida pero a las empresas sí les cuesta mucho”.

El subsecretario insistió en que la única manera de evitar los accidentes laborales es a través de la cultura de la prevención.

