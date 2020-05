Guanajuato entre los estados que buscan regresar a clases hasta el próximo ciclo escolar

Redacción

Ciudad de México.- Este martes 12 de mayo, el Gobierno Federal firmó un convenio con la Fundación Teletón México para que sus 23 centros hospitalarios ayuden a enfrentar la pandemia.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, y Fernando Landeros Verdugo, presidente de Teletón firmaron el acuerdo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que los 23 centros de rehabilitación apoyarán durante esta crisis provocada por el Covid-19.

Fernando Landeros dijo que durante esta pandemia se tomó la decisión de cerrar los centros para evitar un mayor número de contagios, pero se realizaron teleterapias para los beneficiarios. Además informó que este material se pondría a disposición de toda la ciudadanía que la requiera de forma gratuita.

Detalló que con este convenio se pone “a disposición de los mexicanos que más lo necesitan y de autoridades estas instalaciones, esta infraestructura que con tanto amor, perseverancia muchos mexicanos hemos construido”. Además agradeció a los mexicanos que donan.

El presidente de Teletón explicó que las instalaciones recibieron distintas tareas, quedando el CRIT Guanajuato, ubicado en Irapuato, como hospital de atención temprana para pacientes con síntomas leves o moderados de Covid-19. Este caso será el mismo para las instalaciones de Baja California Sur y Ciudad de México.

Otros ejemplos son en Chiapas, donde se otorgará atención psicológica post Covid-19; Durango se convertirá en centro de consulta externa; en el Estado de México, en Tlalnepantla donde se cuenta con 158 camas se convierte en un hospital de pacientes no coronavirus; en Hidalgo se hará un hospital no Covid; Guadalajara en un hospital para atención de enfermedades respiratorias; y Michoacán en un centro de atención de consulta externa en pacientes que no tienen coronavirus; el de Sonora será un centro de vigilancia epidemiológica; el de Veracruz en un centro de atención de enfermos no graves post coronavirus; mientras en Guerrero se convierte en un hospital con 60 camas para enfermos no Covid-19.

