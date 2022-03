Las quejas contra bancos en el estado sumaron casi 4 mil el año pasado, ubicando a la entidad en sexto lugar en el país

Bryan Torres

Guanajuato.- Guanajuato es uno de los estados donde más quejas contra bancos se registraron en todo México durante el año pasado.

Así lo dio a conocer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La Condusef informó que durante el 2021 en el estado de Guanajuato se registraron 3 mil 830 quejas contra bancos.

Te puede intesar: Denuncias contra bancos aumentan casi 30% en Guanajuato: Condusef

Foto: Especial

Esto ubica a la entidad en el sexto lugar con más casos a nivel nacional durante 2021.

La institución federal mencionó que a nivel nacional se recibieron se recibieron un total de 155,959 reclamaciones.

Los bancos más denunciados

Los bancos más relevantes fueron BBVA, Citibanamex, Banco Mercantil del Norte, Scotiabank, Banco Santander, HSBC, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa.

En conjunto, estos 9 bancos registraron un total de 147,714 reclamaciones, equivalente al 94.7% del sector bancario.

El estado con más quejas contra bancos es la Ciudad de México con 29 mil 86 reclamaciones. Esto equivale al 20% de la incidencia a nivel nacional.

Le sigue Jalisco con 9 mil 108, Nuevo León con 5 mil 340, Puebla con 4 mil 320 y Sinaloa con 3 mil 968.

De acuerdo al Índice de reclamación en Condusef, por cada 10 mil contratos, destacan Scotiabank con 12 reclamaciones, Inbursa con 9 reclamaciones, así como HSBC y Banorte con 8 reclamaciones cada uno.

Lee también: Denuncias en compras por internet aumentaron un 80% durante 2021 en Guanajuato: Condusef

Foto: Archivo

Cabe mencionar que este índice permite comparar a los bancos con independencia de su tamaño o participación de mercado.

Respecto a qué bancos tienen más reclamaciones, BBVA participa con 16%, Banorte con 15%, y Santander y Citibanamex con 14%, en cada caso.

Las principales causas de reclamación fueron consumos no reconocidos con 21%, transferencia electrónica no reconocida con 14% y cargos no reconocidos en la cuenta con 8%.

EZM