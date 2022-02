“Se han incrementado los divorcios, pero no es un tema sustancial. Estamos hablando de que (en 2021) se celebraron alrededor de 23 mil matrimonios y en divorcios al menos de los que tenemos noticia en el registro civil, no llegan ni a 7 mil. (La pandemia) No ha impactado hasta el momento, al menos en lo que revisamos y el INEGI lo ha corroborado. Supongo que tiene que ver con que se suspendieron muchos trámites, inclusive los juicios también”, informó Hinojosa.

