Gilberto Navarro

Guanajuato.- Derivado de las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), la contraloría municipal se encuentra sustanciando las investigaciones en contra de los oficiales señalados en las quejas por violentar los derechos humanos de detenidos.

Como informó Correo, la PDHEG, ordenó iniciar procesos administrativos por tres casos en los que se vulneraron los derechos humanos de los detenidos dos por violar la privacidad y otro por una detención no sustentada.

Pedro Pablo Cardona, contralor de Guanajuato capital. Foto: Gilberto Navarro

Al respecto el contralor municipal Pedro Pablo Cardona, señaló que se encuentra haciendo las investigaciones derivadas de la resolución, para determinar si existe una responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos.

“Abrimos un expediente, una vez que se investiga, vemos si hay la necesidad de hacer la división de los expedientes, podemos abrir tres expedientes o uno solo o hacer la separación de autos, de la investigación ahí se determinará”.

Dijo que las sanciones dependen de las responsabilidades que se deriven de estas investigaciones ya que se determinará si se trata de faltas graves o no graves y la responsabilidad o no de los elementos.

Aclaró que, en caso de que se determine que no es una falta grave, no quiere decir que no sea de trascendencia menor, sino que así lo considera la ley.

De la misma manera, señaló que, aunque el personal señalado está adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana no todos son policías, por lo que se determinará cuales son responsabilidad del órgano de control interno y cuáles del Consejo de Honor y Justicia de la SSC.

“Un solo hecho puede tener distintas responsabilidades y no todas se valoran igual”, advirtió.

